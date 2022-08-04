Ampute Milliler, başarılarını dünya kupasıyla taçlandırmak istiyor

Türkiye'nin ev sahipliğinde 30 Eylül-9 Ekim tarihlerinde düzenlenecek 2022 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Kocaeli'de kampa giren milli takım, çalışmalarını yoğun tempoda sürdürüyor.

Teknik direktörü Osman Çakmak,, grup kura çekiminin 30 Temmuz'da yapıldığını belirterek, güçlü rakiplerle mücadele edeceklerini söyledi.

Sporcuların heyecanından memnun olduğunu dile getiren Çakmak, "Oyuncularımızın motivasyonları o kadar yüksek ki ben onlar için neler yapabilirim diye çabalıyorum. Yeni antrenman metotları, onların performansını artırabilecek çalışmalar yapıyoruz. A planımız da B planımız da C planımız da var. Onun için 3 plan üzerinden gittiğimizde çocuklara söylüyorum; 'İnşallah dünya kupası bizim elimizde'. Seyircimizin önünde karşılaşmalara çıkmakta ayrı bir heyecan ve coşku var." diye konuştu.