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Ampute Milli Futbol Takımı Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi

Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası D Grubu ikinci maçında İtalya'yı 11-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Ampute Milli Futbol Takımı Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi

Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda milli takım, ikinci maçında İtalya'yla karşılaştı.

Milli takımın gollerini Ömer Güleryüz (3), Kemal Güleş (3), Rahmi Özcan (2), Serkan Dereli, Rüstem Kurhan ve Marco Pollicino (kendi kalesine) kaydetti.

İlk maçta da Gürcistan'ı 10-0 yenen milliler, iki maçta rakip filelere 21 gol atıp, kalesinde hiç gol görmeyerek grup lideri olarak çeyrek finale çıktı.

Milli takım çeyrek finalde 17 Eylül Cuma günü C Grubu'nu ikinci bitiren İrlanda Cumhuriyeti'yle karşılaşacak.

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