Ampute futbolda dünyanın kalbi Türkiye’de atacak

Ülkemizin ev sahipliğinde 30 Eylül-9 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Ampute Futbol Dünya Kupası’nda açılışı maçı, Türkiye ile Fransa arasında saat 20.00’de Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu’nda oynanacak.

Milli Takım, A Grubu'nda mücadele edecek

TFF’nin desteklediği, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ile Dünya Ampute Futbol Federasyonu iş birliğinde yapılan Ampute Futbol Dünya Kupası’nda 24 ülke mücadele edecek. Finallerde toplam 80 maç oynanacak. 9 Ekim 2022 Pazar günü oynanacak final maçıyla 2022 Dünya Kupası'nı kazanan ülke belli olacak.

Organizasyona takımlar 4'erli 6 grupta başlayacak. Ampute Futbol Millî Takımı, A Grubu'nda Haiti, Fransa ve Liberya ile mücadele edecek. Grup aşamasını ilk 2 içinde tamamlayacak 12 takım ile en iyi 4 üçüncü adını son 16 turuna yazdıracak.

Dünya Kupası’nda gruplar şöyle:

A Grubu: Türkiye, Haiti, Fransa, Liberya.

B Grubu: Meksika, Japonya, Kolombiya, Almanya.

C Grubu: İngiltere, Arjantin, ABD, Endonezya.

D Grubu: Brezilya, İrlanda, İran, Fas.

E Grubu: Polonya, İspanya, Özbekistan, Tanzanya.

F Grubu: Angola, İtalya, Uruguay, Irak.

Mehmet Büyükeşi Milli Takıma başarılar diledi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Dünya Kupası’nda mücadele edecek olan ve turnuvanın ilk maçında bu akşam Fransa ile karşılaşacak olan Ampute Futbol Millî Takımımıza başarılar dileyerek, “Daha önce kazandıkları başarılarla bize büyük mutluluk yaşatan Millî Takımımızın, ev sahipliği yapacağımız şampiyonada da bize alıştırdıkları başarıların bir yenisini yaşatacağına inanıyorum. Engelli futboluna destek vermekten dolayı büyük mutluluk duyan Türkiye Futbol Federasyonu olarak Türk halkını, Dünya Kupası’nın en büyük favorilerinden olan Ampute Futbol Millî Takımımızı tüm maçlarında coşkuyla desteklemeye devam ediyorum.” dedi.

TFF ve kulüplerden büyük destek

Bu yıl 17'ncisi düzenlenecek organizasyona kulüplerimiz de statlarını açarak destek verdi. Açılış maçına Fenerbahçe Kulübü ev sahipliği yaparken, Beşiktaş’ın stadı Vodafone Park’ta da yarı finaller oynanacak. Yine kupanın final maçı Galatasaray’ın ev sahipliğinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde yapılacak. Diğer maçlar TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde oynanacak. Riva, organizasyona katılan 24 ülke takımını misafir edecek.

Dünya ikinciliği kazandık, 2 kez Avrupa Şampiyonu olduk

Ampute Milli Takımımız, 2007 yılında ilk kez katıldığı Dünya Şampiyonası'nda üçüncülüğü elde etmişti. Ardından ise 2010, 2012 ve 2014 yıllarında yine üçüncülük derecesi alan Ay-Yıldızlılar, 2018 yılında Meksika’nın ev sahipliği yaptığı finallerde ikinci olmuştu.

Milliler, 2004 ve 2008 yıllarında ikinci olduğu Avrupa Şampiyonası'nda ise 2017 ve 2021 yıllarında üst üste iki kez şampiyonluğu kazanmış ve tarihi bir başarı göstermişti.