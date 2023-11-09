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Ampute Futbol Süper Ligi'nde yeni sezon 12 Kasım'da başlayacak

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Ampute Futbol Süper Ligi'nde yeni sezon 12 Kasım'da başlayacak
Bitexen Ampute Futbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonu, 12 Kasım Pazar günü oynanacak maçlarla başlayacak.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ilk hafta maçlarının programı şöyle:

12.00 Denizli Ampute SK - İstanbul Ampute SK (Şirinköy futbol sahası)

11.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor - Ortahisar Belediyesi Ampute Futbol SK (Bornova Behçet Uz sahası)

12.00 Depsaş Enerji SK - ODTÜ Teknokent SK (11 Nisan Stadı)

13.00 Kayseri Melikgazi Belediyespor - TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler SK (Argıncık 2 nolu saha)

13.00 Pendik Engelliler SK - Şişli Yeditepe Engelliler SK (Pendik Belediyesi ampute futbol sahası)

13.00 Gebze Engelliler SK - Alves Kablo Ampute Futbol SK (Metin Oktay Spor Tesisleri)

Konya Engelliler Gücü SK-Şahinbey Belediyesi Gençlik SK karşılaşması ise Gaziantep ekibinin Şampiyonlar Ligi maçları dolayısıyla ertelendi.

Şahinbey Belediyesi Gençlik SK, geçen sezon Ampute Futbol Süper Ligi'nde şampiyon olmuştu.

Kaynak:Haber Kaynağı

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