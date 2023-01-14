Altınordu, Bornova Belediyesi ile spor kompleksi yapacak

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan, Bornova ilçesinde belediye ile bir spor kompleksi yapacaklarını bildirdi.

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, Özkan'ın Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'u makamında ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özkan, çocuklara futbol oynatmanın yanı sıra sağlıklı gençler yetiştirmek için çalışmalar yapmak istediklerini ifade etti. Bu hayalini İduğ ile paylaştığını aktaran Özkan, şunları kaydetti:

"Bornova Belediye Başkanımız Mustafa İduğ, EVKA-3 bölgesinde bir yer gösterdi. İnşallah oraya birlikte bir spor kompleksi yapımı konusunda prensip olarak anlaşmış bulunuyoruz. Burada sadece Bornova bölgesinde ikamet eden çocuklarımız spor yapacaklar. 5-13 yaş arası Bornovalı çocuklarımız burada çok mutlu saatler geçirecek, çocukluklarını doya doya yaşayacak. Tabii ki her zaman olduğu gibi en önemli kriterimiz olan 'İyi birey, iyi vatandaş, iyi sporcu' sloganımıza sımsıkı yapışarak çalışacağız."

Ziyarette Özkan'ın İduğ'a Altınordu forması hediye ettiği aktarıldı.