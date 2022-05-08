Altay - Giresunspor karşılaşması berabere bitti

13. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Kappel'in şutunda kaleciden dönen topu Ahmed Rayan tamamlamak istedi, araya giren savunma oyuncuları pozisyonu uzaklaştırdı.

28. dakikada GZT Giresunspor, VAR incelemesinin ardından öne geçti. Sağ kanattan Diabate'nin yaptığı ortada ceza sahasındaki Muhammed'in kafa vuruşuyla kaleye göndermek istediği top, kaleci Cihan'dan döndü. Topla buluşan Flavio'nun aktardığı meşin yuvarlağa dokunan kale önündeki Umut Nayir'in vuruşunda, kaleci Cihan bir kez daha topa müdahale etti. Oyunu devam ettiren hakem Cüneyt Çakır, daha sonra VAR'ın meşin yuvarlağın çizgiyi geçtiğini tespit etmesi üzerine gol kararı verdi: 0-1

36. dakikada sol kanattan Rodriguez'in verdiği pasla ceza sahası dışında topla buluşan Ahmed Rayan'ın attığı şutta direğe de çarpan meşin yuvarlak auta gitti.

İlk 45 dakikalık bölüm, GZT Giresunspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci Yarı

Karşılaşmanın 60. dakikasında Altay beraberliği sağladı. Sağ kanattan Cebrail'in yaptığı ortada ceza sahasındaki Kappel'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.

87. dakikada sol kanattan Rodriguez'in kullandığı köşe atışında ceza sahası içindeki Thaciano'nun kafa vuruşunda, direğe çarpan top auta gitti.

Müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi.

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Keleş İstediğimiz oyunu yansıtamadık

GZT Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, Süper Lig'den düşen Altay'a geçmiş olsun dileğinde bulunarak, siyah-beyazlı ekibin gelecek sezon Süper Lig'e dönmesi temennisinde bulundu.

Müsabakayı kazanıp üst sıralara tırmanmak istediklerini aktaran Keleş, şöyle konuştu:

"Öne de geçtik ancak duran toptan yediğimiz golle skor 1-1 oldu. Verdiğimiz ve kaçırdığımız pozisyonlar var, galip de gelebilirdik. İstediğimiz oyunu yansıtamadık. Bunda konsantre eksikliği ve geçen hafta ligde kalmayı garantilemenin getirdiği rahatlama vardı. Sonuçta 2 maçımız kaldı, en iyi şekilde tamamlayıp yeteri kadar puan almak istiyoruz."

Altay Teknik Sorumlusu Yılmaz: 90 dakika boyunca galibiyeti aradık, olmadı

Altay'ın teknik sorumlusu Sefer Yılmaz maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, kendileri açısından iyi bir müsabaka geçtiğini söyledi.

Matematiksel olarak lige veda etmelerine rağmen kendilerini desteklemeye gelen taraftarlara teşekkür eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Oyuncularımız çalıştığımız daşeyleri sahaya yansıttılar. Maça iyi başladık, pozisyonlar bulduk ama duran toptan bir gol yedik. İkinci yarıda yaptığımız değişikliklerle sahanın hakimi bizdik. 2 genç oyuncumuzu oyuna soktuk. 90 dakika boyunca galibiyeti aradık, olmadı, 1-1 bitti. Gelecek sezonun planlaması için de iyi şeyler gördük. Önümüzdeki maçlarda da genç oyunculara şans vereceğiz."