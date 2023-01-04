Allianz, Türkiye’deki 100. yılında paralimpik & dünya yüzme şampiyonu Sümeyye Boyacı’nın ana sponsoru oluyor

Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın 2021-2028 yılları arasında global sigorta ana ortağı olan Allianz, Türkiye’deki 100. yılını kutlayacağı yeni yılda ‘Birlikte, Umutla’ diyerek spora ve sporcuya olan desteğini genişletiyor. “Hiçbir şeyin olmadığı yerde bile umut vardır” mesajını vererek müşterilerine ve paydaşlarına ilham vermeyi hedefleyen Allianz; başarıları, azmi ve tutkusuyla tüm Türkiye’ye örnek olan paralimpik & dünya yüzme şampiyonu Sümeyye Boyacı’nın ana sponsorluğunu üstleniyor.

Allianz, Sümeyye Boyacı ile çıktığı bu umut dolu yolculuğu, önce boş olan ve ardından yavaş yavaş dolmaya başlayan bir havuzla anlatan reklam filmiyle duyurdu. Yarınların bilinmezliğine rağmen umutlu olma halini ve yeni yıla umutla girmeyi simgeleyen reklam filminin kreatif sürecini Concept üstlenirken, yönetmen koltuğunda Riders’tan Emre Sert ile Gözde Yetişkin oturdu.

2022'de Portekiz'in Madeira adasında düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 50 metre sırtüstü kategorisinde Dünya Şampiyonu unvanını alan Sümeyye Boyacı, 2023 yılında Allianz sponsorluğunda yeni başarılara imza atmayı ve izleyenlere ilham olmayı hedefliyor.