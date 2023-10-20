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Ali Koç’un cezasında indirim

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Ali Koç’un cezasında indirim
TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a verilen 45 günlük hak mahrumiyeti cezasında indirime gitti.

TFF’den yapılan açıklamada, katıldığı bir programda sarf ettiği beyanlarda yer alan “Sportmenliğe aykırı hareketi” ve “Hakem ile diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları” nedenleriyle TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 45 gün hak mahrumiyeti ve 210 bin lira para cezasına çarptırılan Ali Koç’un itirazının incelendiği belirtildi.

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