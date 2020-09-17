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Alanyaspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rosenborg oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Aytemiz Alanyaspor'un 3. ön eleme turundaki rakibi Norveç ekibi Rosenborg oldu.

Alanyaspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rosenborg oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Aytemiz Alanyaspor'un 3. ön eleme turundaki rakibi Norveç ekibi Rosenborg oldu.

Rosenborg, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Letonya temsilcisi Ventspils ile deplasmanda karşılaştı.

Olimpiskais Stadı'ndaki karşılaşmayı 15 (P) ve 45+3. dakikalarda Dino Islamovic, 37. dakikada Anders Konradsen, 64. dakikada Carlo Holse ve 71. dakikada Kristoffer Zachariassen'in golleriyle 5-1 kazanan Rosenborg, bir üst tura yükseldi.

Ventspils'in tek golünü 5. dakikada Evgeny Kozlov attı.

Rosenborg, Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Aytemiz Alanyaspor ile eşleşti.

Alanyaspor, Rosenborg ile tek maç eleme usulüne göre 24 Eylül'de deplasmanda karşılaşacak.

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