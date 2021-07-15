Akınspor’dan AK Parti’ye ziyaret

Bağcılar’da amatörleşme yolunda önemli adımlar atan Akınspor yönetimi Başkan Recep Eren başkanlığında Akparti Bağcılar İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz’ü makamında ziyaret etti. Tüysüz’e hayırlı olsun temennisinde bulunduklarını ve bayramlarını kutladıklarını belirten Akınspor Başkanı Recep Eren, “Mahallemizde yaptığımız ve yapacağımız etkinlik ve projelerle ilgili sayın başkanla istişarede bulunduk. Kendilerine nazik davetinden dolayı teşekkür ederiz. ” dedi.

Ziyaretten memnuniyetini dile getiren Akparti Bağcılar İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz de, “Bağcılar Akınspor Kulübü yönetim kuruluna ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim. İlçemizin köklü kulüplerinden biri olan Akınspor’un çalışmaları konusunda istişarelerde bulunduk.” diye konuştu.