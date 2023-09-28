Akdeniz'in Efsanevi Yelken Festivali: The Bodrum Cup

Akdeniz'in en prestijli yelken etkinliği olan The Bodrum Cup için geri sayım başladı. Maximiles Black'in isim sponsorluğunda gerçekleşecek bu büyük organizasyonda bu yıl Cumhuriyetin 100'üncü yılı coşkusu da yaşanacak.

Bodrum Cup Tarihçesi

1989 yılından beri ekim ayının üçüncü haftasında gerçekleşen etkinlik, bu yıl 35. yılını kutluyor. Yarışlara bu yıl Selanik ve İstanbul rotaları dahil edilerek, etkinlik daha da zenginleştirildi.

Cumhuriyetin 100. Yılında Özel Rotalar

2 Ekim'de Selanik'te Atatürk'ün doğduğu ev ziyaretiyle başlayacak yarış, Dolmabahçe Sarayı'ndaki anma selamlamasıyla devam edecek. Yarışçılar, 17 Ekim'de Bodrum'a dönerek yarışa devam edecekler.

Yelken Yarışları ve Rotası

Bu yılki yelken yarışları, Bodrum'un tarihi limanından Çökertme, Kissebükü ve Gümüşlük'e kadar uzanacak ve Bodrum'da son bulacak.

Sponsorlar ve Destekçiler

Festivalin isim sponsoru Maximiles Black, ana sponsorları Opet ve Tüpraş ve birçok prestijli firmadan oluşan platin ve gold sponsorları ile etkinlik, denizcilik dünyasını Bodrum'da buluşturacak. Etkinliğe katılımın oldukça yoğun olması bekleniyor.

Gururla Sunulan Detaylar

27 Eylül'de gerçekleşen toplantıda etkinliğin tüm detayları, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras başta olmak üzere birçok önemli ismin katılımıyla paylaşıldı.

The Bodrum Cup'ın Önemi

Festivalin Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, The Bodrum Cup'ın 35 yıldır binlerce kişiyi Bodrum'a çekerek bölgeye katkıda bulunduğuna dikkat çekti.

Festivalin Gücü

The Bodrum Cup, 1989'dan beri Bodrum'u ve Akdeniz'i tanıtmaya kendini adamıştır. Bu yıl Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı ile etkinlikteki coşkuyu ikiye katlıyor.

Yarışın Özel Rotası

2022 yılında yarışın özel rotası, 17 Ekim'de Bodrum'dan başlayarak, sırasıyla Çökertme, Kissebükü ve tekrar Bodrum'a dönüş olarak planlanmıştır.

Katkıda Bulunanlar

Etkinlik, Türkiye İş Bankası'nın kart markası Maximiles Black'in öncülüğünde, Opet, Tüpraş ve birçok değerli firmadan oluşan sponsorlarla destekleniyor. Aynı zamanda birçok resmi kuruluş da bu büyük organizasyona destek veriyor.

Sonuç olarak, The Bodrum Cup, sadece bir yelken yarışı değil, aynı zamanda Türkiye'nin ve Akdeniz'in tanıtımına katkıda bulunan büyük bir organizasyondur. Bu yılki etkinliğin özellikle Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı nedeniyle daha da özel olması bekleniyor.