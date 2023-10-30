  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Ajax'ta teknik direktörlüğe John van ’t Schip getirildi

Ajax'ta teknik direktörlüğe John van ’t Schip getirildi

Yayınlanma:
Ajax'ta teknik direktörlüğe John van ’t Schip getirildi
Hollanda 1. Futbol Ligi'nde (Eredivisie) sezona istediği gibi başlayamayan Ajax'ta teknik direktörlük görevine John van ’t Schip getirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, 59 yaşındaki Hollandalı teknik direktörle 30 Haziran 2025 tarihine kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Hollanda 1. Futbol Ligi'nde (Eredivisie) sezona istediği gibi başlayamayan Ajax'ta teknik direktörlük görevine John van ’t Schip getirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, 59 yaşındaki Hollandalı teknik direktörle 30 Haziran 2025 tarihine kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

1981-1992 yılları arasında Ajax A Takımı'nda futbolcu olarak forma giyen John van 't Schip, teknik direktörlük kariyerinde ise Twente, Melbourne Heart, Chivas, Melbourne City, PEC Zwolle ve Yunanistan Milli Takımı'nda görev yaptı.

Tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren Ajax, 10 haftası geride kalan Eredivisie'de 8 maçta topladığı 5 puanla son sırada yer alıyor.

Ajax, alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Maurice Steijn ile yollarını ayırmıştı.

Kaynak:Haber Kaynağı

Spor
Galler-Türkiye maçının bilet satışına başlandı
Galler-Türkiye maçının bilet satışına başlandı
Fenerbahçe kayıp yaşamadan zirvedeki yerini korudu
Fenerbahçe kayıp yaşamadan zirvedeki yerini korudu
Can Öncü Sezonu Podyumda Tamamladı
Can Öncü Sezonu Podyumda Tamamladı
Toprak Razgatlıoğlu, Superbike'ta sezonun son yarışında 2. oldu
Toprak Razgatlıoğlu, Superbike'ta sezonun son yarışında 2. oldu
Darüşşafaka Lassa 100. Yıl Coşkusunu Taraftarıyla Kutladı
Darüşşafaka Lassa 100. Yıl Coşkusunu Taraftarıyla Kutladı
Otomobil Sporlarında 100.Yıl Coşkusu Devam Ediyor
Otomobil Sporlarında 100.Yıl Coşkusu Devam Ediyor
El Clasico'da Geriye Düşen Real Madrid, Barcelona'yı 2-1 ile Devirdi
El Clasico'da Geriye Düşen Real Madrid, Barcelona'yı 2-1 ile Devirdi
2023 WSBK İspanya Ayağında Toprak Razgatlıoğlu'nun Muhteşem Performansı
2023 WSBK İspanya Ayağında Toprak Razgatlıoğlu'nun Muhteşem Performansı