Ahmet Çakar'dan Şaşırtıcı İddialar: O Takım Lehine Hata Yapılınca Seviniyor!

Beyaz TV'de yayınlanan 'Beyaz Futbol' programının yıldızı, eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, son zamanlarda dile getirdiği iddialarla adeta sosyal medyanın diline düştü. Bu iddiaların merkezinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi yer alıyor.

Spor Yorumcusu Ahmet Çakar'dan Büyükekşi İddiası

Ahmet Çakar, spor kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim olup, özellikle hakemlik geçmişi ile bilinir. Çakar'ın son zamanlarda dile getirdiği Mehmet Büyükekşi ile ilgili iddiaları, futbol gündeminin en üst sıralarına oturdu. Çakar'a göre, TFF Başkanı Büyükekşi, Galatasaray lehine olan hakem hatalarında övgü dolu ifadeler kullanırken, Fenerbahçe lehine hatalar olduğunda ise tepki gösteriyor.

Çakar'ın İddiaları Sosyal Medyada Yankı Buldu

Beyaz Futbol programında dile getirdiği iddialarla gündeme oturan Çakar, "Bir MHK üyesi benimle yemek yemeyi teklif etti. Kabul ettim ve şunları anlattı: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe lehine hakem hatası olduğunda büyük tepki gösteriyor. Hatta Başakşehir 1-2 Fenerbahçe maçını da örnek olarak verdi." şeklinde konuştu.

Ahmet Çakar'dan Dikkat Çeken Açıklamalar

Çakar, ayrıca, "Galatasaray lehine bir hata olduğunda, 'Ne kadar başarılı bir hakem görevi gördünüz mü?' yorumunda bulunuyormuş. Ancak diğer takımlar lehine bir hata oluştuğunda tepkisini sakınmıyormuş. Bunları TFF'den bir kişiyle gerçekleştirdiğim bir yemekte öğrendim. Eğer Büyükekşi'nin cesareti varsa, bu konuda bana dava açabilir. Hangi restoranda, hangi saatte ve kiminle yemek yediğimi de detaylarıyla açıklarım." şeklinde konuştu.