Ahmet Ağaoğlu'ndan TFF Başkanlığı açıklaması

Kulüpler Birliği Vakfı ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın da Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığı'na aday olmadığını açıkladı.

SPOR 12.04.2022, 20:35
Ahmet Ağaoğlu'ndan TFF Başkanlığı açıklaması

Ağaoğlu, Kulüpler Birliği Vakfının Maslak'taki merkez binasında gerçekleştirilen toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ahmet Ağaoğlu, TFF başkan adaylığıyla ilgili gelen bir soruya, "Ben TFF Başkanlığı'na aday olmayı düşünmediğimi ifade etmiştim. Uzun zamandır ismi ön plana çıkan ve gündemde olan isimlerden ikisi de toplantıdaydı. Birisi Göksel Gümüşdağ, diğeri Ahmet Nur Çebi. Vekaleten Sayın Çebi ve Gümüşdağ adına şunu paylaşabilirim, benimle aynı düşünceye sahipler. TFF Başkanlığı'nı düşünmüyorlar. İkisinin de ifadeleri benim kullandığım ifademle eş değer. Eğer hala bu iki değerli başkanımızın ismi etrafında gündem oluşturuluyorsa yeni isimlerin aranmasında yarar var." yanıtını verdi.

Yabancı oyuncu kuralı açıklaması

Kulüpler Birliği Başkanı, yabancı oyuncu kuralıyla ilgili görüşlerinin de devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Nihat Özdemir'e de çekincelerimizi ifade etmiştik. 7+4 kuralının, 8+3 olarak bir sene daha devam etmesini söylemiştik. Bazı kulüplerin elinde uzun mukaveleleri olan ciddi sayıda yabancı oyuncu var. Bu, çok büyük maddi sıkıntı olarak da kulüplerimize yansıyacak."

Yayın ihalesi

Ahmet Ağaoğlu, TFF Başkanlığı görevini vekaleten yürüten Servet Yardımcı ile naklen yayın ihalesiyle ilgili görüştüğünü de belirterek, "Servet Yardımcı, naklen yayın ihalesi sürecini yönetiyor. İhaleyle alakalı yasal yetki federasyonda. Biz sadece kulüpler olarak görüşlerimizi ve çekincelerimizi ifade ediyoruz. Servet Yardımcı ile dün görüşmem olmuştu. Bunu başkanlarla paylaştım. Bu akşam görüşlerimi federasyon başkanına ileteceğim. Sürecin nasıl neticeleneceğini göreceğiz. 1-1,5 ay içinde Servet Yardımcı bu işi sonuçlandırmak gibi bir düşünceye sahip. Kendileri o yönde irade kullanıyor." diye konuştu.

Hazırlanan Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi'ne de değinen Ağaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Yasanın bu haliyle çıkması ve yasa çıktıktan sonra doğacak sıkıntılar, şu an yaşamış olduğumuz sıkıntıların katbekat fazlası. Yasa çıkmadan gerekli düzenlemelerin yapılması konusunda çalışmalarımızı yoğun olarak devam ettirme kararı aldık. UEFA'ya üye 56 ülke içinde bu ve buna benzer spor yasasıyla birlikte futbolun yönetildiği ikinci bir ülke yok. UEFA ve FIFA nezdinden ileriye dönük çok büyük sıkıntılar yaşayacağımız aşikar. Mali disiplin konusunda tüm kulüplerimiz fikir birliği içinde ancak çerçevesinin çok iyi çizilmesi lazım. Maddelerin açık ve net olması lazım."

Yorumlar (0)
9
açık
Namaz Vakti 13 Nisan 2022
İmsak 04:53
Güneş 06:23
Öğle 13:10
İkindi 16:51
Akşam 19:47
Yatsı 21:11
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 32 72
2. Fenerbahçe 32 59
3. Konyaspor 32 58
4. Başakşehir 32 53
5. Adana Demirspor 32 52
6. Alanyaspor 32 52
7. Beşiktaş 32 50
8. Hatayspor 32 48
9. Antalyaspor 32 47
10. Karagümrük 32 46
11. Kasımpaşa 32 41
12. Sivasspor 32 41
13. Gaziantep FK 32 41
14. Galatasaray 32 41
15. Kayserispor 32 41
16. Giresunspor 32 39
17. Altay 32 29
18. Rizespor 32 29
19. Göztepe 32 27
20. Ö.K Yeni Malatya 32 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 30 60
2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 30 55
4. İstanbulspor 29 51
5. Eyüpspor 30 50
6. Erzurumspor 29 47
7. Manisa Futbol Kulübü 30 43
8. Samsunspor 29 42
9. Adanaspor 30 41
10. Tuzlaspor 29 38
11. Keçiörengücü 29 38
12. Gençlerbirliği 29 38
13. Boluspor 29 35
14. Menemen Belediyespor 29 35
15. Altınordu 30 35
16. Denizlispor 29 33
17. Kocaelispor 29 33
18. Bursaspor 29 31
19. Balıkesirspor 29 11
Takımlar O P
1. M.City 31 74
2. Liverpool 31 73
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 31 57
5. Arsenal 30 54
6. West Ham United 32 51
7. M. United 31 51
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 29 40
10. Crystal Palace 31 37
11. Brighton 31 37
12. Aston Villa 31 36
13. Brentford 32 36
14. Southampton 31 36
15. Newcastle 31 34
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 30 24
19. Watford 31 22
20. Norwich City 31 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 72
2. Barcelona 30 60
3. Sevilla 31 60
4. Atletico Madrid 31 57
5. Real Betis 31 56
6. Real Sociedad 31 54
7. Villarreal 31 46
8. Athletic Bilbao 31 45
9. Valencia 31 42
10. Osasuna 31 41
11. Espanyol 31 39
12. Celta Vigo 31 36
13. Rayo Vallecano 30 34
14. Getafe 31 32
15. Elche 31 32
16. Granada 31 29
17. Mallorca 31 29
18. Cadiz 31 28
19. Levante 31 22
20. Deportivo Alaves 31 22