Adaylığını Resmen Açıkladı

Siyah-beyazlı kulübe dair gelecek vizyonunu basın mensuplarıyla ve Beşiktaş camiasıyla paylaşan Serdal Adalı, konuşmasında adaylık kararının arkasındaki temel nedeni şu sözlerle açıkladı: “Ulu Önder Mustafa Atatürk’ün o eşsiz tespiti adeta bugün Beşiktaşımızın da sınavına dönüşmüştür. Dahili ve harici düşmanlarının bugün Beşiktaş’ı düşürdüğü duruma hiçbir Beşiktaşlı kayıtsız kalmamalıdır. Ben ki bu camia için en ağır bedeli ödemiş Beşiktaşlılardan biriyim. Benim buna seyirci kalmam söz konusu bile olamaz. Geldiğimiz noktada çok acıdır ki Beşiktaş Başkanı’na İnönü Stadı’nda parmak sallanır hale gelmiş, saha içinde ve dışında Beşiktaşımız her türlü adaletsizliğin fütursuzca muhatabı konumuna getirilmiştir. Beşiktaş Başkanlığı’na aday olmamın ilk ve en önemli sebebi buna ‘Yeter artık’ demektir. Beşiktaşımıza dair çok büyük ümitlerim ve hayallerim var. Bu kulübün sağlam bir vizyonla sımsıkı kenetlendiğinde çok kısa süreler içerisinde nerelere gelebileceğini görüyorum, heyecanlanıyorum. Bu inanç, bugün başkan adayı olarak huzurunuzda olmamın sebebidir.”

“Bir bakacağız, bir anda her şey değişmiş, ayağa kalkmışız.”

Beşiktaş’ın artık yenilikçi, yarışmacı, kurumsal yönetim anlayışına sahip, güçlü ve güvenilir bir yönetim kadrosuna ihtiyacı olduğunu vurgulayan Adalı, “Profesyonel kadromuzla ve hiç tükenmeyen inancımızla her kulvarda başarılı olmayı, en önemlisi sürdürülebilir başarıyı birinci hedefimiz olarak belirledik. Çok uzun zamanlardan bahsetmiyorum, bir bakacağız, bir anda her şey değişmiş, ayağa kalkmışız.” dedi.

“Benden enkaz devraldık cümlesini duymayacaksınız”

Siyah-beyazlı camianın içinde bulunduğu zorluklarla ilgili yorum yapan Adalı, “Doğrudur, rakiplerimiz lehine makas açılıyor. Ama kimsenin şüphesi olmasın, Beşiktaş en büyüktür ve öyle kalacaktır, boşuna uğraşmasınlar. Benden enkaz devraldık cümlesini duymayacaksınız. Sizden sabır ve sakinlik beklemiyorum. En kısa zamanda, hep beraber doğru adımları bir bir atarak hak ettiğimiz noktaya ulaşacağız” dedi.

“O zaman hür ve bağımsızdım, bugün de bir kartal gibi hür ve bağımsızım.”

Konuşmasında Beşiktaş taraflarına da seslenen Adalı, “Guti’leri, Quaresma’ları, Fernandes’leri getirdiğimiz yıllardan sonra oluşan bir üstünlüğümüz vardı. Sokakta formalı gördüğünüz gençlerin, kadınların, çocukların çoğunluğu Beşiktaşlıydı. Şimdi de halkın takımı Beşiktaş’ın sokaklarda en önde olması gerekir.” dedi.

Adalı ayrıca Beşiktaş Kongre üyelerine de çağrı yaptı: “Beşiktaş’ın geleceği elinizde. Kimse ümitsizliğe kapılmasın. Daha önceki seçimde huzurunuza geldiğimde; şunun adamı, bunun devamı diye algı operasyon yapıp yönetime gelenlerin durumu bugün ortadadır. Dolayısıyla zarar gören de Beşiktaşımız olmuştur. Unuttukları şey, ben her iki iktidara da rakip olup aday oldum ve yarıştım, o zaman hür ve bağımsızdım, bugün de bir kartal gibi hür ve bağımsızım. Rahmetli Başkanımız Süleyman Seba’nın dediği gibi hiçbir zaman hiç kimsenin adamı olmadım, onun oyu, şunun oyu, bindirilmiş kıtalar, birbirinin devamı yönetimler, sendikalar, gruplar… Hiçbiri Beşiktaş’ın sahibi değildir. Beşiktaş’ın sahibi Beşiktaşlılardır. Lütfen gelin, oyunuzu kullanın, iradenizi sandığa yansıtın.”