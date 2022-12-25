Son Dakika

Adana Demirspor sahasında yendi

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Adana Demirspor, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendi.

SPOR 25.12.2022, 17:26
Adana Demirspor sahasında yendi

2. dakikada sol kanattan savunma arkasına koşan Onyekuru'nun ceza sahası içinden vuruşunda, kaleci Batuhan Şen topu kornere çeldi.

9. dakikada ceza yayı önünden Ndiaye'nin ceza sahasına derinlemesine pasında top hızlı olunca kaleci Batuhan Şen, Onyekuru'dan önce meşin yuvarlağa hakim oldu.

11. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Sağ taraftan Stambouli ile paslaşarak köşe atışını kullanan Emre Akbaba, topu yeniden aldıktan sonra ceza sahası dışından yerden şutunu çekti. Meşin yuvarlak, kaleci Batuhan Şen'in müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-0.

14. dakikada sağ kanattan savunmanın arkasına sarkan Colley'nin ceza sahasına ortasında ön direkte kaleci Ertaç Özbir topu kontrol etti.

19. dakikada Fatih Karagümrük beraberliği yakaladı. Adana Demirspor defansının hatalı geri pasında topu önünde bulan Diagne'nin vuruşunda, kaleci Ertaç Özbir meşin yuvarlağı çeldi. Savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topa hakim olan Ozdoev'in vuruşunda, savunmadan dönen meşin yuvarlak bu kez Borini'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun ceza alanı sol çaprazından vuruşunda, meşin yuvarlak soldan filelere gitti: 1-1.

23. dakikada Rodrigues'in sol ayağıyla sert şutunda, kaleci Batuhan Şen topu çeldi.

42. dakikada Ndiaye'nin ceza sahası sol çaprazından sert şutunda, kaleci Batuhan Şen uzanarak topu önledi.

43. dakikada Adana Demirspor yeniden öne geçti. Rodrigues'in sol kanattan uzun ortasında ceza sahası önünde yükselen Gulbrandsen'in mücadelesi sonrası topu önünde bulan Emre Akbaba, çalımlarla ceza sahasına girdi ve şutunu çekti. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Adana Demirspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

47. dakikada Borini'nin ortasında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Shukurov'un vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

49. dakikada Ricci'nin sol kanattan ortasında ön direkte yükselen Borini'nin kafa vuruşunda, top yan ağlarda kaldı.

58. dakikada Adana Demirspor'un attığı gol geçerli sayılmadı. Stambouli'nin ara pasında savunmanın arkasına sarkan Onyekuru'nun ceza sahası içinden vuruşunda Dresevic'in müdahalesine rağmen top ağlara gitti. Hakem Erkan Özdamar, VAR incelemesi sonrası Onyekuru'nun ofsaytta olduğu gerekçesiyle ağlara giden topu gol olarak geçerli bulmadı.

63. dakikada Ndiaye'nin ceza sahası sol çaprazında kaleci Batuhan Şen'den sıyrılıp yaptığı ortada savunma topu uzaklaştırdı.

76. dakikada çalımlarla ceza sahasına girerek kaleci ile karşı karşıya kalan Onyekuru'nun son anda vuruşunda, kaleci Batuhan Şen topa hakim oldu.

84. dakikada Yusuf Sarı'nın pasında topla buluşan Onyekuru, ceza sahası içinde kaleci Batuhan Şen'i de geçtikten sonra sağ çaprazdan şutunu çekti. Meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

85. dakikada ceza sahasına yapılan ortada karambol sonrası kaleci Ertaç Özbir, topu önünde bulan Adnan Uğur'un ayaklarına yatarak meşin yuvarlağa hakim oldu.

Adana Demirspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 25 Aralık 2022
İmsak 06:48
Güneş 08:20
Öğle 13:09
İkindi 15:27
Akşam 17:48
Yatsı 19:14
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 14 30
2. Fenerbahçe 14 29
3. Adana Demirspor 14 27
4. Başakşehir 14 27
5. Trabzonspor 14 26
6. Konyaspor 15 25
7. Beşiktaş 14 23
8. Kayserispor 14 23
9. Alanyaspor 15 18
10. Gaziantep FK 14 17
11. Ankaragücü 14 16
12. Antalyaspor 13 16
13. Giresunspor 14 16
14. Hatayspor 14 15
15. Kasımpaşa 14 15
16. Sivasspor 15 14
17. Karagümrük 14 13
18. İstanbulspor 14 8
19. Ümraniye 14 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 18 38
2. Samsunspor 18 32
3. Keçiörengücü 18 32
4. Bandırmaspor 18 31
5. Pendikspor 18 30
6. Boluspor 18 30
7. Bodrumspor 17 29
8. Rizespor 17 29
9. Manisa FK 18 28
10. Sakaryaspor 18 25
11. Göztepe 17 24
12. Altay 18 21
13. Erzurumspor 18 20
14. Tuzlaspor 18 19
15. Adanaspor 18 18
16. Ö.K Yeni Malatya 18 15
17. Denizlispor 18 15
18. Altınordu 17 12
19. Gençlerbirliği 18 7
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4