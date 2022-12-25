Adana Demirspor sahasında yendi

2. dakikada sol kanattan savunma arkasına koşan Onyekuru'nun ceza sahası içinden vuruşunda, kaleci Batuhan Şen topu kornere çeldi.

9. dakikada ceza yayı önünden Ndiaye'nin ceza sahasına derinlemesine pasında top hızlı olunca kaleci Batuhan Şen, Onyekuru'dan önce meşin yuvarlağa hakim oldu.

11. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Sağ taraftan Stambouli ile paslaşarak köşe atışını kullanan Emre Akbaba, topu yeniden aldıktan sonra ceza sahası dışından yerden şutunu çekti. Meşin yuvarlak, kaleci Batuhan Şen'in müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-0.

14. dakikada sağ kanattan savunmanın arkasına sarkan Colley'nin ceza sahasına ortasında ön direkte kaleci Ertaç Özbir topu kontrol etti.

19. dakikada Fatih Karagümrük beraberliği yakaladı. Adana Demirspor defansının hatalı geri pasında topu önünde bulan Diagne'nin vuruşunda, kaleci Ertaç Özbir meşin yuvarlağı çeldi. Savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topa hakim olan Ozdoev'in vuruşunda, savunmadan dönen meşin yuvarlak bu kez Borini'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun ceza alanı sol çaprazından vuruşunda, meşin yuvarlak soldan filelere gitti: 1-1.

23. dakikada Rodrigues'in sol ayağıyla sert şutunda, kaleci Batuhan Şen topu çeldi.

42. dakikada Ndiaye'nin ceza sahası sol çaprazından sert şutunda, kaleci Batuhan Şen uzanarak topu önledi.

43. dakikada Adana Demirspor yeniden öne geçti. Rodrigues'in sol kanattan uzun ortasında ceza sahası önünde yükselen Gulbrandsen'in mücadelesi sonrası topu önünde bulan Emre Akbaba, çalımlarla ceza sahasına girdi ve şutunu çekti. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Adana Demirspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

47. dakikada Borini'nin ortasında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Shukurov'un vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

49. dakikada Ricci'nin sol kanattan ortasında ön direkte yükselen Borini'nin kafa vuruşunda, top yan ağlarda kaldı.

58. dakikada Adana Demirspor'un attığı gol geçerli sayılmadı. Stambouli'nin ara pasında savunmanın arkasına sarkan Onyekuru'nun ceza sahası içinden vuruşunda Dresevic'in müdahalesine rağmen top ağlara gitti. Hakem Erkan Özdamar, VAR incelemesi sonrası Onyekuru'nun ofsaytta olduğu gerekçesiyle ağlara giden topu gol olarak geçerli bulmadı.

63. dakikada Ndiaye'nin ceza sahası sol çaprazında kaleci Batuhan Şen'den sıyrılıp yaptığı ortada savunma topu uzaklaştırdı.

76. dakikada çalımlarla ceza sahasına girerek kaleci ile karşı karşıya kalan Onyekuru'nun son anda vuruşunda, kaleci Batuhan Şen topa hakim oldu.

84. dakikada Yusuf Sarı'nın pasında topla buluşan Onyekuru, ceza sahası içinde kaleci Batuhan Şen'i de geçtikten sonra sağ çaprazdan şutunu çekti. Meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

85. dakikada ceza sahasına yapılan ortada karambol sonrası kaleci Ertaç Özbir, topu önünde bulan Adnan Uğur'un ayaklarına yatarak meşin yuvarlağa hakim oldu.

Adana Demirspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.