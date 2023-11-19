  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Acımadılar! Fransa'nın 14-0'lık galibiyeti

Acımadılar! Fransa'nın 14-0'lık galibiyeti

Yayınlanma:
Acımadılar! Fransa'nın 14-0'lık galibiyeti
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 9. haftasında konuk ettiği Cebelitarık'ı 14-0 mağlup eden Fransa, yeni rekorlara imza attı.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 9. haftasında konuk ettiği Cebelitarık'ı 14-0 mağlup eden Fransa, yeni rekorlara imza attı.

Kylian Mbappe'nin "hat-trick" yaptığı, Kingsley Coman ile Oliver Giroud'nun ikişer kez ağları sarstığı maçta elde edilen skor, organizasyon tarihinin en farklı galibiyeti olarak tarihe geçti. Önceki rekor, San Marino'yu 13-0 mağlup eden Almanya'ya aitti.

Bu galibiyetle, B Grubu'nda 7'de 7 yaparak 21 puanla zirvede yer alan Fransa, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nın elemelerinde 14 gole imza atan tek Avrupa takımı konumuna geldi.

Fransa, milli takım tarihinin de en farklı galibiyetini elde etti.

Kaynak:Haber Kaynağı

Spor
Dzeko: Fenerbahçe için savaşıyoruz
Dzeko: Fenerbahçe için savaşıyoruz
Romanya, İsviçre ve Hollanda finallere katılmayı garantiledi
Romanya, İsviçre ve Hollanda finallere katılmayı garantiledi
Montella: Futbolcularım sahada inanılmaz bir takım ruhu gösterdiler
Montella: Futbolcularım sahada inanılmaz bir takım ruhu gösterdiler
Christoph Daum, A Milli Takım kampına ziyarete bulundu
Christoph Daum, A Milli Takım kampına ziyarete bulundu
EURO 2024 Elemeleri'nde 10. hafta heyecanı yarın başlayacak
EURO 2024 Elemeleri'nde 10. hafta heyecanı yarın başlayacak
Clippers, Rockets'ın 6 maçlık galibiyet serisine son verdi
Clippers, Rockets'ın 6 maçlık galibiyet serisine son verdi
Dünyanın ilgisi "Tour of İstanbul"da!
Dünyanın ilgisi "Tour of İstanbul"da!