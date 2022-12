Abdi İbrahim yüzmeye verdiği desteğe yeni bir halka daha ekledi: Şampiyon milli yüzücü Merve Tuncel’in sponsoru oldu

Gençler kategorisinde Dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan milli yüzücü Merve Tuncel’in 2 yıl süreyle sponsorluğunu üstlendiklerini belirten Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nesrin Barut Esirtgen, “Türkiye’nin lider ilaç şirketi olarak spora verdiğimiz desteğe, uluslararası organizasyonlarda ülkemizi temsil eden ve bize madalyalar kazandıran Merve Tuncel ile devam ediyoruz. En büyük temennimiz ise hem Emre’nin hem de Merve’nin önümüzdeki uluslararası yarışlarda başarılar elde etmesi” dedi. Merve Tuncel de “Amacım tıpkı Abdi İbrahim gibi alanımda en iyisi olmak. Genç sporculara yönelik destekleri için Abdi İbrahim ailesine teşekkür ederim” diye konuştu.

TÜRK ilaç sektörünün 20 yıldır kesintisiz lideri Abdi İbrahim, HEAL2030 sürdürülebilirlik stratejisinin en önemli parçalarından birisi olan toplumsal yatırım programları çerçevesinde önemli bir adım daha attı. Sağlık ve spor başlığı altında, toplum ve özellikle de gençler için pozitif değer yaratacak projeleri hayata geçiren Abdi İbrahim, serbest stilde Avrupa ve Dünya şampiyonlukları bulunan mili yüzücü Merve Tuncel ile 2 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı. İmza töreni, Abdi İbrahim Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla Abdi İbrahim’in Maslak’taki genel merkezinde gerçekleşti.

Nesrin Barut Esirtgen: Başarıya koşan genç sporcularımızı yanında olmaya devam edeceğiz

Sportif başarının ülke markasına katkı sunan en etkili araçlardan biri olduğunu belirten Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nesrin Barut Esirtgen, genç bir sporcuya daha sponsor olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek şunları söyledi: “Abdi İbrahim olarak içinde yaşadığımız dünyayı ve toplumu önemsiyor, sosyal fayda odaklı çalışmalarımızı, asli görevlerimizin ayrılmaz bir parçası olarak kabul ediyoruz. 'HEAL2030' sürdürülebilirlik stratejimiz altında hayata geçirdiğimiz toplumsal yatırım programları arasından en önem verdiklerimizden bir tanesi de sağlık ve spor. Bu vizyon doğrultusunda; hepinizin bildiği üzere Türk ilaç sektöründe bir ilke imza atarak, yüzme sporunu sahiplenmeye karar verdik. Bu doğrultuda, rekortmen milli yüzücümüz Emre Sakcı’nın başarı yolculuğunda ona destek olabilmek için kendisi ile 4 senelik bir sponsorluk anlaşması imzaladık. O gün, o imzayı atarken genç sporcularımızın yanında olmaya devam edeceğimizi dile getirmiştik. Nitekim bu vizyonumuzun bir yansıması olarak şimdi de bir diğer rekortmen milli yüzücümüz sevgili Merve Tuncel’in sponsorluğunu üstlenmiş bulunuyoruz. Merve, genç yaşına rağmen Türkiye’yi yüzme sporunda büyük başarıyla temsil eden, rekorlara imza atmış, geleceği çok parlak bir kadın sporcumuz. Onun da tıpkı Emre gibi Abdi İbrahim markasının da desteğiyle başarılarına başarı katacağına ve genç yaştaki sporculara ilham vereceğine inancımız tam.”

Kadınların her alanda olduğu gibi sporda da desteklenmesinin büyük önem taşıdığının altını çizen Nesrin Barut Esirtgen, sözlerine şöyle devam etti: “Merve Tuncel ile olan sponsorluk anlaşmamız, sporda kadının yerinin kuvvetlenmesi adına ayrıca anlam taşıyor. Kadın sporcularımızın daha aktif olması, sporun her alanında faaliyet göstermesi son derece kıymetli. En büyük temennimiz hem Emre hem de Merve’nin uluslararası yarışlarda kürsüye çıkması ve ülkemize bu gururu yaşatmaları. Abdi İbrahim olarak, genç sporcularımıza zirveye giden yolda gereken her türlü maddi ve manevi desteği vermeye hazırız. Toplumsal sorumluluklarımızın bilinciyle spora ve gençliğe yönelik projelere imza atmaya devam edeceğiz.”

Merve Tuncel: Hedefim, Abdi İbrahim gibi alanımda en iyisi olmak

Merve Tuncel, Türk ilaç sektörünün lideri Abdi İbrahim’in kendisine sponsor olmasından gurur ve mutluluk duyduğunu belirterek şöyle dedi: “Yüzme sporuyla henüz 4 yaşındayken tanıştım. Geride kalan 13 yılda kazandığım her başarıda ailem ve antrenörümün desteğini her daim yanımda hissettim. Artık kariyer yolculuğumda yeni ve çok güçlü bir destekçim daha var: Abdi İbrahim. Kendi sektöründe lider ve böylesine köklü bir markanın bana inanması gurur verici. Benim gibi kariyerinin henüz başındaki genç sporculara duyulan güven ve sağlanan destekler, yeni başarılar için bizleri oldukça motive ediyor. Aynı zamanda uluslararası arenada rekabet gücümüzü de artırıyor. Tıpkı Abdi İbrahim gibi ben de Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek ve yaptığım işte en iyisi olmak hedefiyle ilerliyor, bu amaç için var gücümle çalışıyorum. Bayrağımızı dalgalandırmak ve yeni başarılara imza atmak için attığım her kulaçta, Abdi İbrahim markasının yanımda olduğunu bilmek bana büyük güç ve özgüven aşılıyor. Şahsıma gösterdikleri ilgi ve genç sporculara verdikleri destek için Sayın Nesrin Barut Esirtgen ve Sayın Nezih Barut’a ve onların nezdinde tüm Abdi İbrahim ailesine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.”

Merve Tuncel kimdir?

1 Ocak 2005’te Ankara’da dünyaya gelen Merve Tuncel, yüzme sporuna 4 yaşında başladı. Halen ENKA spor kulübüne bağlı olarak İtalyan antrenör Gijon Syhti yönetiminde çalışmalarını sürdüren Tuncel, 2020 yılının aralık ayında İstanbul'da düzenlenen Türkiye Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda 1500 metre serbest stilde Avustralyalı Chelsea Gubecka'ya ait olan kısa kulvar dünya gençler rekorunu kırmayı başardı.

Merve Tuncel, İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen 2021 Avrupa Gençler Şampiyonası’nda ise 400, 800 ve 1500m serbestte altın madalya kazandı ve aynı şampiyonada bu başarıyı gösteren ilk sporcu olarak tarihe geçti. Merve Tuncel 800 serbestte 8.21.91, 1500 serbestte ise 15.55.23'lük derecesiyle gençlerde Avrupa rekoru kırma başarısını da gösterdi. Tuncel aynı şampiyonada 4x200 serbest bayrak takımıyla bir de bronz madalya kazandı.

Temmuz ayında Cezayir’de gerçekleştirilen 19’uncu Akdeniz Oyunları’nda Türkiye'yi yüzme kadınlar 800m serbest stilde temsil eden Merve Tuncel, 8.26.80'lik derecesiyle altın madalya kazandı ve oyunlar tarihinde şampiyonluğa ulaşan ilk kadın Türk yüzücü oldu. Tuncel 200m kelebek ve 4x200 serbest bayrak yarışlarında da bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.

Başarılı sporcu, ağustos ayında Konya’da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda 200, 400, 800 ve 1500 metre serbest yarışlarında altın madalyaya uzanırken, 1500 metrede şampiyona rekorunu kırdı. Tuncel 4x100 ve 4x200 metre serbest bayrak yarışlarında da Türkiye bayrak takımıyla altın madalya kazandı.

11-17 Ağustos tarihlerinde Roma’da düzenlenen Avrupa Büyükler Yüzme Şampiyonası’nda 800 metre serbest yarışında bronz madalya kazanarak podyuma çıkan Merve Tuncel, son olarak da Peru’da 30 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde gerçekleşen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası’nda, 400, 800 ve 1500 metre serbestte altın madalya kazanarak Türkiye’nin gururu oldu. Tuncel, 4x200 serbest bayrak yarışında da bronz madalya sevinci yaşadı.