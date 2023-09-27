A Milli Takımda Yeni Dönem Başladı! Montella 3 Yıllık İmzayı Attı

A Millî Takımımızın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella'nın resmi imza töreni bugün Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Orhan Saka Konferans Salonu'nda düzenlenen imza törenine Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella ve TFF Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

TFF Başkanı Büyükekşi: "Montella'ya ailemize hoş geldiniz diyorum. Bu çok önemli görevinde başarılar diliyorum"

Törende bir konuşma gerçekleştiren TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, geçtiğimiz hafta A Milli Takımın eski teknik direktörü Sayın Stefan Kuntz ile iyi niyet ve profesyonellik çerçevesinde karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını belirterek, "Sayın Stefan Kuntz'a A Milli Takımımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum. Yine geçtiğimiz hafta yeni Teknik Direktörümüz Sayın Montella ile anlaştığımızı kamuoyuna duyurmuştuk. Kendisine ailemize hoş geldiniz diyorum. Bu çok önemli görevinde başarılar diliyorum. Sayın Montella futbolculuk kariyeri başarılarla dolu, genç, disiplinli ve geleceği parlak bir futbol adamı. Biliyorsunuz ülkemizde de Adana Demirspor'un teknik direktörü olarak başarıyla görev yaptı. Hem teknik adamlık başarısıyla hem de saha dışındaki tutumuyla kendisine sevgi ve saygı duyulmasını sağladı. Buradan gittiğinde Türkiye ile ilgili çok güzel övgü dolu açıklamalar yaptı. Türkiye'de görev yapmaktan ne kadar mutlu olduğunu kamuoyu ile paylaştı. Şimdi aynı istikrarını A Milli Takımımız için göstermesini bekliyoruz." dedi.

Hamit Altıntop: "Yeni hocamızla EURO 2024'e katılma hedefimizi gerçekleştirebileceğimize inanıyoruz"

TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ise Başkan Mehmet Büyükekşi liderliğinde yönetim kurulu olarak yaptığımız değerlendirmeler sonucunda Vincenzo Montella'da karar kıldık. Bu anlaşmanın hayırlı olmasını diliyorum. Hedefimiz Almanya'da yapılacak olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmak. Oradaki kıymetli Türk vatandaşlarımız ile bir araya gelmek. Yine Almanya'da düzenlenen 2006 Dünya Kupası'na futbolcu olarak katılamamak hayal kırıklığı yaratmıştı. Umarım EURO 2024'e katılarak bu hayal kırıklığını kısmen de olsa telafi edebiliriz. Bunu da yeni hocamızla başarabileceğimize inanıyoruz." dedi.

Vincenzo Montella: "Bu ülke için, bu federasyon için güzel şeyler yapabileceğim için çok mutluyum"

A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella, imza törenini takip eden basın mensuplarına geldikleri için teşekkür ederek başladığı konuşmasında şunları söyledi:

"Türkçe konuşamadığım için kusura bakmayın. O seviyeye henüz gelemedim. Ama geldiğimde Türkçe konuşmak isterim. Bu ülkede çalıştığım için çok mutluyum. Bu ülke için, bu federasyon için güzel şeyler yapabileceğim için çok mutluyum. Öncelikle tüm taraftarlara neşe ve mutluluk getirmek istiyoruz. Tabi ki de Almanya'da yapılacak turnuvada Almanya'da yaşayan vatandaşlarımıza bu mutluluğu yaşatmak istiyoruz."

"Hiç tereddüt etmedim"

TFF'nin ilettiği görevi kabul ederken hiç tereddüt etmediğinin altını çizen İtalyan çalıştırıcı, "Başkanımızın da dediği gibi genç bir takıma sahibiz. İyi ve bildiğim bir takıma sahibiz. Bizim için önemli bir şey bu. Tüm Türkiye'ye Milli Takım ile birlikte mutluluk yaşatmak istiyorum. Bu gururlu duyguları, özellikle halkımızın ve hepimizin hissettiği önemli ve milli duyguları biz de sahada futbolumuzla herkese geçirmek ve mutlu etmek istiyoruz. Çok önemli bir görev, önemli bir sorumluluk farkındayım ama ben de bu işi yapmak için buradayım." ifadelerini kullandı.