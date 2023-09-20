A Milli Takım'da Yeni Dönem: 65 Yıl Sonra İtalyan Teknik Adam

A Milli Takım'ın son dönem performansıyla ilgili gelişmeler futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Stefan Kuntz'un yerine kimin geleceği merakla beklenirken, 65 yıl sonra bir tarihi değişim yaşanacak.

A Milli Takım'da Değişimin Sinyalleri

Üst üste gelen başarısız maç sonuçları A Milli Takım'ın gündemini oluşturdu. Belçika'da oynanan hazırlık maçında Japonya'ya mağlubiyet, teknik direktör değişiminin habercisi oldu. 65 yılın ardından, bu değişimin sinyalleri şimdiden alındı.

EURO 2024 Sonuçları ve Stefan Kuntz’un Durumu

EURO 2024 Elemeleri'nde Ermenistan ile beraberlik ve Japonya'ya yaşanan mağlubiyet, Stefan Kuntz'un pozisyonunu sarsıcı etkide bulundu. Kuntz, alınan bu sonuçlar ve etrafında oluşan tartışmalar nedeniyle eleştirilere maruz kaldı.

Göreve başladığı andan itibaren zor günler geçiren Kuntz, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantının ardından A Milli Takım'ın yeni teknik direktörlüğü için bir isim ön plana çıktı.

Yeni Teknik Direktör Vincenzo Montella

A Milli Takım'a yeni bir soluk getirecek olan İtalyan teknik adamın kim olduğu belli oldu: Vincenzo Montella. Adana Demirspor'da gösterdiği başarılı performansla tanınan Montella, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörlük görevine getirildi.

65 yıl sonra A Milli Takım, İtalyan bir teknik direktörle anlaştı. 1965 yılında İtalyan teknik adam Sandro Puppo'nun görev aldığı A Milli Takım'da, Montella bu geleneği yeniden canlandıracak.

İtalyan Teknik Direktörlük Geleneği

Montella'nın atamasıyla A Milli Takım'da bir İtalyan teknik direktörlük geleneği yeniden başlamış olacak. Sandro Puppo'dan bu yana bu göreve gelen ilk İtalyan teknik adam olan Montella, taraftarların beklentilerini karşılamak için sahada olacak.