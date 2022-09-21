A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz: Sahadaki amacımız otomatikleşmeyi sağlamak

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, UEFA Uluslar Ligi'nde ilk 4 maçta bir arada olduğu oyuncuları kadroda tercih ettiğini, sakatlık olmasaydı aynı oyuncularla grup maçlarını tamamlamayı planladığını söyledi.

Kuntz, ay-yıldızlı ekibin yarın oynayacağı Lüksemburg karşılaşması öncesinde Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısına milli futbolcu Ozan Kabak ile katıldı.

Basın toplantısına aday kadro tercihiyle ilgili gelen bir soruya yanıt vererek başlayan Alman teknik adam, "Öncelikle UEFA Uluslar Ligi'ni bir kitap olarak görürsek ilk 4 maç bu kitabın birinci bölümüydü. Mayıs-haziran döneminde açıklamış olduğumuz bu kadroyu korumak istedik. Çok fazla sayıda oyuncuyla çalışmayı denemek bence mantıklı bir şey değil. Sahadaki amacımız otomatikleşmeyi sağlamak. İkincisi de takım ruhu. Şu anda birbirini bulmuş, tanımış, ilk dört maçta rahat hareket eden oyuncu grubuna sahip olmuş olduk. Kadro tercihi sebebim bu. Sakatlıklar olmasaydı zaten kadroyu hiç değiştirmeyecektik. Maalesef bazı sakatlıklar yaşandı." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'deki maçların büyük bölümünü ekibiyle izlediklerini aktaran Stefan Kuntz, şöyle konuştu:

"İzlediğimiz oyuncularla ilgili oyuncuların oynadıkları takımların teknik direktörleriyle de görüştük. Kenan hoca, Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan ile görüştü. Ben Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ve MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ile görüştüm. Bizlerin oyuncularla ilgili fikirleri vardı. Meslektaşlarımızla görüşüp, bizlerin gözlemlerimizle, onların düşüncelerinin aynı olup, olmadığını da öğrenmek istedik. Güzel kararlara ulaştığımızı düşünüyorum. Bu kararlar, hiçbir kulübe ve oyuncuya karşı verilmiyor. Tolga Ciğerci bizi biliyor. Kendisi uzun boylu, kuvvetli bir oyuncu. Savunma özellikleri güçlü olan bir oyuncu. Fareo Adaları’ndaki oyuncular da gayet uzun boylu ve fizikliler. Onlara karşı bir reaksiyon göstermemiz gerektiğinde bunu en iyi şekilde verebilecek oyunculardan biri. İsmail de genç oyuncular arasında potansiyelini gösteren biri. Sakatlıklardan dolayı Dorukhan ve Salih’i kaybettiğimizden, mücadelesi, fiziğini ön plana koyan oyuncular arasında kim olur diye düşündüğümüz en iyi isimlerin bunlar olacağına karar verdik. Bu bilgi alış-verişi içerisinde bizimle dürüstçe görüşlerini paylaşan tüm teknik direktörlere de teşekkür ediyorum."