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A Milli Takım Norveç maçı hazırlıklarını tamamladı

A Milli Takım Norveç maçı hazırlıklarını tamamladı

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki ikinci maçında yarın Norveç ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı.Ay-yıldızlı ekip, son antrenmanını karşılaşmanın oynanacağı İspanya'nın Malaga kentindeki La Roselada Stadı'nda yaptı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu.

Şenol Güneş'in tercihiyle Malaga'ya getirilen 4 kaleci ile kadrodaki diğer futbolcular ayrı ayrı ısınma hareketleri yaptıktan sonra toplu çalışmalara geçildi.

Sakatlık sorunları olan ve Malaga'ya getirilmeyen Merih Demiral ile Zeki Çelik'in dışında sağlık sorunu olan Ozan Kabak da antrenmanda yer almadı.

Bu arada Malaga'ya gelen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay da idmanı izledi.

İspanya Futbol Federasyonundan Alejandro Hernandez'in yöneteceği Norveç-Türkiye maçı TSİ 20.00'de başlayacak.

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