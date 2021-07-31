A Milli Kadın Voleybol Takımı olimpiyatlarda ilk kez çeyrek finale yükseldi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın sekizinci gününde A Milli Voleybol Takımı, B Grubu dördüncü maçında Arjantin'i 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Maça servis hatalarıyla başlayan milliler, file üstünde de etkisiz kaldı ve 5-2 geriye düştü. Zehra ve Hande ile bloktan sayılar bulan milli takım, 10-9 ile skoru lehine çevirmeyi bildi. Milliler, servisteki hatalarını düzeltemedi ve 17-16 geriye düştü. Eda ve Zehra ile sayılar bulan milli takım, seti 25-23 kazandı.

Ebrar'ın fileden uzak kalmasıyla rakip bloklarını aşmakta zorlanan milli takım ikinci setin başında 7-6 geriye düştü. Bu oyuncuyu file önüne çektikçe sayı bulan milliler, Hande ve Eda ile üstünlük kurmasını bildi ve 16-13 ile skoru lehine çevirdi. Zehra ve Ebrar'ı çaprazda iyi kullanan Türkiye, bu seti de 25-20 kazanarak 2-0 öne geçti.

A Milli Takım, 3. sete de 3-0 geride başlayan milli takım, çabuk toparlandı ve 7-6 üstünlük yakaladı. 15-14 geriye düştükten sonra çaprazda Eda ile sayı bulan Türkiye, seti 25-18 kazandı.

Olimpiyat tarihinde ilk kez Londra 2012'de mücadele eden Türkiye, Tokyo 2020'de Arjantin'i 3-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez oyunlarda çeyrek finale çıktı.

A Milli Takım, grubundaki son maçını 2 Ağustos Pazartesi günü Rusya Olimpiyat Komitesi ile yapacak.

Bakan Kasapoğlu yalnız bırakmadı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile yardımcısı Hamza Yerlikaya da karşılaşmayı izledi.

Maçı ayakta izleyen Kasapoğlu ve Yerlikaya, karşılaşmanın ardından oyuncuları kutladı.

"Bu Türk voleybolu için tarihi bir sonuç oldu"

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın antrenörü Giovanni Guidetti, maçın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, sonucun öneminden dolayı stresli bir maça çıktıklarını belirterek, "Belki de en iyi maçımız değildi ama hedefimize ulaştık. Çok mutluyuz. Bu Türk voleybolu için tarihi bir sonuç oldu. Sanırım takım sporlarında ilk kez çeyrek final sevinci oldu." dedi.

Türkiye'de yaşanan yangın felaketinden dolayı oyuncuların çok üzgün olduğunu anlatan Guidetti, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oyuncular ve biz bu durumdan dolayı çok üzgünüz. Toprak ölüyor, canlılar ölüyor. İnsanlardan da can kaybı oldu. Yangınla mücadele eden itfaiye ekibine ve herkese sevgilerimizi ve şükranlarımızı gönderiyoruz. Bütün Türkiye'ye dualarımızı gönderiyoruz. Biz şu an buradayız ve ne yazık ki bir şey yapamıyoruz. Tek yapacağımız voleybolda başarılı olmak ve Türk halkına 2 saatte olsa güzel vakit geçirtmek."

Çin, İtalya, ABD ve Rusya Olimpiyat Komitesi gibi takımların olduğu zorlu bir gruptan çıktıklarının hatırlatılması üzerine Guidetti, "Gruplar belli olmadan önce bana 'kim olimpiyatı alabilir' diye sormuşlardı. Ben de İtalya, Çin ya da ABD'yi söylerdim ve bunların hepsi bizim gruba düştü. Üstüne bir de Rusya geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Oyunlarda bir madalyanın gelip gelmeyeceği sorusuna Guidetti, "Spor yapan her çocuğun hayali olimpiyat madalyası almaktır. Bir hayaller var, bir de gerçekler. Rusya ile çok zorlu maç oynayacağız. Çeyrek finale çıkacağız, çok çok önemli bir maç olacak. Kazanan yarı finale çıkacak ve sonra madalya mücadelesi olacak." diyerek sözlerini tamamladı.

"Çeyrek finale çıktığımız için çok mutluyuz"

İyi bir karşılaşma oynadıklarını dile getiren A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar, "Ülke voleybolu adına güzel işler yapıyoruz. Çeyrek finale çıktığımız için çok mutluyuz. İlk hedefimize ulaştık grupta ilk 4'e girerek. Artık adımızı yarı finale yazdırmak için mücadele edeceğiz. Bugün güzel bir maç oldu. Zaman zaman zorlandık servislerde. Kendimizi denemek istedik. Bu maçın kilit karşılaşmalardan olduğunu biliyoruz. Çok zor bir gruptayız. Favorilerin yenildiği bir grup. Bu önemli maçı kazandığımız için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki yangın felaketiyle ilgili de konuşan Eda Erdem Dündar, "Görüyoruz, izliyoruz, okuyoruz, inanamıyoruz. Türkiye bir cennet ülkesi. Neden böyle oluyor, biz de anlamıyoruz. Haberleri gördükten sonra çok üzülüyoruz. Başta hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve ailelerine sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum. Biz Türk halkı olarak afetlerden ve felaketlerden birlik olarak çıkmayı başardık. Bu felaketten de en kısa sürede birlik beraberlik içinde çıkacağız." diye konuştu.

"Biz burada Türk halkının ümidi olmaya çalışıyoruz"

Ebrar Karakurt, Ariake Arena'da Arjantin'i 3-0 yenerek son 8 biletini aldıkları maçın ardından AA'ya açıklamalarda bulundu.

Türkiye'deki yangın felaketini üzüntüyle takip ettiklerini anlatan Ebrar "Biz burada Türk halkının ümidi olmaya çalışıyoruz. Umarım bunu da başarabiliyoruzdur. Türkiye'nin zor günler geçirdiğinin farkındayız. Onları bir nebze de olsa mutlu etmeye çalışıyoruz. Bizi desteklemeye devam etsinler, biz onların umudu olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Çeyrek finale çıkmanın önemine dikkati çeken Ebrar, "Bugün kazanmamız gerektiğini biliyorduk. Kaybetmemiz durumunda çeyrek finale çıkmamız zorlaşacaktı. Olimpiyatlarda ilk kez çeyrek finaldeyiz ve çok mutluyuz. Umarım daha güzel şeyler de başaracağız. Hepimiz heyecanlıyız." yorumunda bulundu.

"Umarım madalya için de oynayabiliriz"

Karşılaşmanın ardından AA muhabirine açıklamada bulunan milli oyuncu Meliha İsmailoğlu, Londra 2012'den sonra voleybolda bir kez daha olimpiyatlarda olduklarını hatırlatarak, "Londra 2012'de mücadele eden takımımızı izlemiştim. O oyunlarda bir set daha alsaydık gruptan çıkıyorduk. Bu sene onu telafi ettik gibi, umarım madalya için de oynayabiliriz. Takımım adına mutluyum" dedi.

Arjantin maçını değerlendiren Meliha, "Arjantin şimdiye kadar bütün takımlara karşı büyük bir mücadele gösterdi, onun da bilincindeydik. 3-0 kaybettikleri maçlarda bile 22, 23 sayı almasını bildiler. Bugün bize karşı da iyi savunma yaptılar. Biz biraz serviste zorlandık. Çok iyi servis atmaya çalıştık. Biraz hata oldu ama blok ve defansı iyi yaptık ve sonucunda 3-0 net bir skorla yenerek gruptan çıkmayı garantiledik." diye konuştu.

Zorlu bir gruptan çıktıklarının hatırlatılması üzerine Meliha, "Biz zaten zor gurubun içinde olduğumuzun farkındaydık. Bu zor grubun içinde olmamıza rağmen her takıma karşı büyük bir mücadele vermeye çalışacağımızı söylemiştik. Aynen öyle oldu. İlk maçımızda bile onu gösterdik. Son olimpiyat şampiyonu Çin'e karşı ilk maça çıkmak tabii ki kolay değildi. Yine de bunun bilinciyle rahat oynadık. İtalya'ya karşı da iyi savaştık, ABD'ye karşı daha iyi savaştık. Bugünkü galibiyet de her şeyin üstüne güzel geldi ve gruptan çıkmayı garantiledik. Şimdi Rusya'ya karşı daha rahat oynayacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.