A Milli Kadın Voleybol Takımı 2021 Avrupa Şampiyonasında çeyrek finale yükseldi

D Grubu'nda 5'te 5 yapan milliler, son 16 turunda B Grubu'nun dördüncüsü Çekya ile karşılaştı.
Bulgaristan'ın Filibe kentinde oynanan karşılaşmaya etkili bloklarla 4-1'lik seriyle başlayan Türkiye, ilk seti rahat bir şekilde 25-13 aldı.
İkinci sete iyi başlayamayan A Milli Takım, 8-2 geriye düştü. Milliler, farkı bir sayıya (11-12) indirse de ikinci seti 25-22 kaybetti: 1-1
Hande Baladın'ın performansıyla öne çıktığı üçüncü sette rakibini oyundan erken düşüren ay-yıldızlılar, 25-14'lük skorla durumu 2-1 yaptı.
Dördüncü seti de etkili oyunla 25-13 önde bitiren Türkiye, karşılaşmayı 3-1 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.
Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı 6 karşılaşmayı da kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finalde Polonya-Ukrayna maçının galibiyle karşılaşacak.