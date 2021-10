A Milli Kadın Futbol Takımı, Sırbistan maçına odaklandı

Elemelerde oynadığı ilk 2 maçta Portekiz'le 1-1 berabere kalıp, Bulgaristan'ı 1-0 mağlup eden milli takımda teknik direktör Kıragası, Sırbistan müsabakası öncesi Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesine açıklamalarda bulundu.

Sırbistan'ın ilk iki maçını Almanya ve Portekiz'e karşı kaybettiğini vurgulayan Necla Güngör Kıragası, "Galip gelmek isteyecekler. Ancak biz elimizden gelen en iyi mücadeleyi sahada vermek için çalışacağız. Rakibimizi çok iyi analiz ettik. Analizlerimiz sonucunda bir taktik belirledik. O taktiği de oyuncularım en iyi şekilde uygulayacaklardır. Takımım şu an çok mutlu ve motive. İyi bir ekip yakaladık ve sonuçlar da gelmeye başladı. Oyuncular hem kendilerini hem de takımdaki arkadaşlarını en iyi seviyeye çıkarmak için çok çaba sarf ediyorlar. Bu da doğal olarak sahada iyi mücadele eden, iletişimleri iyi olan ve birbiri için oynayan bir takım olgusunu ortaya çıkartıyor." ifadelerini kullandı.

TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin'in Sırbistan'a gelmesinin kendileri için çok önemli olduğunu aktaran Kıragası, "Oğuz hocamızın bizimle birlikte bu süreci yaşamasından ötürü çok mutluyuz. Her aşamada ve her maçımızda yanımızda. Olumlu ve olumsuz her durumda bize büyük destek veriyor. Bu bizi çok motive ediyor. Kadın futbolunda bu kadar büyük bir ismi yanımızda görmek, bizim için ayrı bir motivasyon kaynağı." değerlendirmesinde bulundu.

Sırbistan-Türkiye karşılaşması, TSİ 18.00'de Gornji Milanovac kentindeki Metalac Stadı'nda oynanacak.