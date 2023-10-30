A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, eleme grubunda 9 Kasım Perşembe günü İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda Slovakya'yla ve 12 Kasım Pazar günü deplasmanda İzlanda'yla karşılaşacak.