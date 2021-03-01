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A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın dünya sıralamasındaki yeri değişmedi

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA dünya sıralamasının 7. basamağında yer aldı.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın dünya sıralamasındaki yeri değişmedi

FIBA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2021 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nin tamamlanması sonrası dünya sıralaması güncellendi.

E Grubu'ndaki son maçında Litvanya'yı 67-55 yenerek en iyi 5 grup ikincisi kontenjanından finallere katılma hakkı kazanan ay-yıldızlı ekip, 593,8 puanla yerini korudu.

Klasmanın ilk 10 sırasında değişiklik yaşanmadı. Liderlik koltuğunda oturan ABD'yi, Avustralya ve İspanya izledi.

İlk 15'teki tek değişim ise İtalya'nın 2 basamak atlayarak 14'üncülüğe yükselmesi oldu.

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