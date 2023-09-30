A Milli Futbol Takımımızın Efsane Futbolcusu Galip Haktanır'ı Kaybettik

Türk futbolunun köklü isimlerinden biri olan ve "Kör Galip" lakabıyla tanınan Galip Haktanır, 102 yaşında aramızdan ayrıldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu üzücü haberle ilgili başsağlığı mesajını resmi olarak duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Resmi Açıklaması

A Milli Futbol Takımımızın hayatta olan en yaşlı futbolcusu olarak bilinen ve Türk futboluna büyük katkıda bulunan "Kör Galip" lakaplı Galip Haktanır'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendik. TFF olarak, bu kaybın acısını derinden hissediyoruz.

Galip Haktanır'ın Ay-Yıldızlı Formayla Anısı

Galip Haktanır, futbol kariyeri boyunca 5 kez A Milli Takım ve 1 kez de B Milli Takım olmak üzere toplamda 6 kez Ay-Yıldızlı formayı gururla taşıdı. Ayrıca, kulüp futbolundaki başarılı kariyeri boyunca 16 sezon Vefaspor'un renklerini savundu.