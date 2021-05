A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Güneş: Güzel oyunla iyi skorlar alabilmek hedefimiz

Şenol Güneş, yarın Gine ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde milli takımın kamp yaptığı otelde düzenlenen basın toplantısına, ay-yıldızlı futbolcu İrfan Can Kahveci ile katıldı.

Antalya kampının son günlerini geçirdiklerini belirten Güneş, "Hızlı bir şekilde geçti, dinlenmeyi birlikte yaptık, son dönemde yüklenme daha fazla oldu. Son dönemde yorgunluk olması doğal, Almanya kampı da böyle olacaktır. Oyunumuzu gözden geçirdik, geçiş oyunlarındaki hatalarımızı gözden geçirdik. Neler yapabileceğimizi konuştuk. Rakiplerin analizlerini vermiştik, genel olarak üçüne birden kısa bir değindik. Çünkü Almanya kampında İtalya, Azerbaycan'da ise Galler ve İsviçre'yi ayrıca inceleyeceğiz. Dört oyuncu aramızdan ayrılacak, üzüntü verici, zor bir karar olacak. 26 kişilik kadro ile beraber olacağız. Güzel oyunla iyi skorlar alabilmek hedefimiz. Keyifli bir futbol oynayıp bunu izleyenlerin keyif alacağı hale getirince doğru işler yaptığımızı düşünüyoruz. Sportif başarı bundan sonra gelecek, geçmişimizle gurur duyuyoruz, çünkü oldukça iyi mesafe aldılar. Ülkeyi iyi temsil ediyorlar. Kişilikleri, karakterleri yetenekle birleşince olumlu işler oluyor. Yeterli olmamalı, oyun ve davranış olarak daha iyi olmalılar." ifadelerini kullandı.

EURO 2020'de zorlu bir grupta bulunduklarını ve ilk hedeflerinin gruptan çıkmak olduğunu aktaran deneyimli teknik adam, Gine karşılaşmasıyla ilgili olarak ise şöyle konuştu:

"Bugün bir idman daha yapacağız, takım kadrosunu hazırlayacağız. Gine, oyuncu olarak birlikte olduğum Yattara'nın takımı. Teknik oyuncuları olan bir takım. FIFA sıralamasında 72. sırada. Keita ve Diawara gelmedi, dediler. Baskıyı deneyeceğiz, orta sahada tüm oyuncuları değiştireceğim, yeni orta sahayla oynayacağız. Forvette de iki oyuncu değişikliği düşünüyorum. Bazı oyuncuları oynatmayacağım, onları riske etmek istemiyorum. Yarınki maçtan sonra bir kadro ortaya çıkacak. Her şey güzel gidiyor. Hafif darbeyle Enes'in sakatlığı vardı ama idmana çıkacak. Sorun yok. Takımın havası iyi. Tatilde çaktırmadan idman yapmaya çalıştık. Güzel oldu. İnşallah bu huzur, mutluluğu sahadaki acı çekmeyle daha büyük mutluluk haline getiririz. Çok güçlü, çabuk, teknik, hızlı bir takımla oynayacağız. Maç kaybetmeyen, formda İtalya ile oynayacağız. Yarınki maçı da kazanmak istiyoruz. Güzel oyun, iyi sonuç önemli."

"Sistem değişikliği çok takılacak bir konu değil"

Şenol Güneş, üçlü savunmayı yeniden deneyip denemeyeceği yönündeki bir soruya ise şu yanıtı verdi:

"Sistem değişikliği çok takılacak bir konu değil. Tabii ihtiyaç olan bir şey. Futbolda 3'lü 4'lü, forvetli forvetsiz konuşulan şeyler, hedefe giden yolda arayışlar. Önemli olan hücum ve savunmayı iyi yapmaktır. Üçlü oynatmamızın sebebi stoperlerimizi görmek içindi. İki adam geride kalınca beşliye dönüyor. Kolay değil, oturabilir, tam sağlıklı uygulanması zor olabilir. Bunu Hollanda maçında zaman zaman Okay'ı geriye çekerek 5-3-2'ye dönerek yaptığımız dönemler oldu. Hangisi kolay olursa onu yapacağız. Çok takılmıyorum. Bunları oyuncuların bilmesinde fayda var. Oyuncuların uyum sağladığını düşünüyorum ama oyuncuların performansı çok önemli. Bire birde oyuncu sizi geçiyorsa bu sıkıntılar olabilir. Gine maçında Fransa karşılaşmasındaki orta sahayı oynatacağım. O maçtaki orta saha yarın ne verecek bunları göreceğiz."

Güneş, "Gine maçı, İtalya karşılaşmasının provası olur mu?" sorusunu, "Kısmen olur ama özünde İtalya savunmada pas yaparak çıkıyor, eğer orada iyi baskı olursa çıkamıyor ama çıkarsa da çok etkili oluyor, hücumu bitirebiliyor. Onlara üçüncü mü ikinci bölgede mi baskı yapacağımızı gözden geçireceğiz. Savunmada kalırsanız dar alanda verkaçları çok iyi yapıyorlar. Yüksek tempolu baskılı oyun, yön değiştirmeler, alandan adama geçişler, bunların hepsini çalışmak durumundayız. Futbolun doruk noktasını oynuyorsunuz. Oyuncularımız şunu bilmeli, kendileri bile oynadıkları oyunla ne kadar iyi oynadıklarına şaşırmalı. Hazırlık maçları yüzde yüz değil ama bir ölçü. Fizikselin yanında mental olarak da hazır olmak gerek. Bundan sonra sahayı yaşayacağız. Motive olmamış oyuncu sahaya çıkınca olumsuz etkileniyor." şeklinde yanıtladı.

Deneyimli teknik adam, Gine Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Six'in "Yarın akşam potansiyel Avrupa şampiyonu ile oynayacağız." sözleri hakkında ise "Londra'yı herkes seviyor, İstanbul da güzel ama Londra'yı da seviyoruz. Çıktığımız yolda merdivenin ilk basamağı İtalya maçıyla başlıyor. Geleceği yaşayıp onun kaygısını ya da mutluluğunu şu an yaşamak istemiyorum. Her takım için bu şans var. İyi futbol oynayalım, biraz daha gözler bize çevrilsin, gelecek nesillerin önü açılsın. Sadece hedefim bu. Gelecek nesillerin önünü açacak bu oyuncular, bunlar öncü, akıncı." ifadelerini kullandı.

İrfan Can Kahveci: "Avrupa Şampiyonası'nda gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz"

Milli futbolcu İrfan Can Kahveci, çok güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini belirterek, "Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde çok başarılı olduk. Avrupa Şampiyonası'nda gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz." dedi.

İrfan, sakatlığıyla ilgili gelen bir soruya, "Sakatlığım iyi durumda, kampın başından beri çalışıyordum, 5-6 gündür de takımla çalışıyorum. Koronavirüs döneminde uzun bir zaman bireysel antrenmanlar yaptık, tatil yapamadan sezona başladık. Bu nedenle sakatlıklar yaşanmış oldu. Çok yoğun bir tempo oldu. Şu an Avrupa Şampiyonası'na odaklandık. Kulüp takımlarımızı bir kenara bıraktık, inşallah burada başarılı olmak istiyoruz." yanıtını verdi.

İrfan Can Kahveci, "EURO 2020'de gol atarsan klasik sevincini yapacak mısın?" sorusunu ise "Yani inşallah yaparım, öncelikle gol atarım, takımımız başarılı olur ben de gol sevincimi yaparım." şeklinde yanıtladı.

Milli futbolcu, turnuvanın açılış maçı olan İtalya karşılaşması hakkında ise "Güçlü bir rakip, şu an daha hazırlık maçlarını oynuyoruz. Tam olarak İtalya maçını analiz edemedik, ona da sıra gelecek. Bizim takımımız çok güçlü, her takımı yenebilecek kapasitede. İnşallah ilk maçta güzel başlarız. Ülkemizin desteğini her zaman arkamızda hissettik, inşallah bu turnuvada da hissederiz. Hep beraber bu yolda başarılı olacağız." değerlendirmesinde bulundu.