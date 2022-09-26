A Milli Futbol Takımı, son iki maçta hayal kırıklığı yaşattı

UEFA Uluslar Ligi'nde evinde Lüksemburg ile 3-3 berabere kalan milli takım, grubun zayıf ekiplerinden Faroe Adaları karşısında da kötü bir sonuçla sahadan ayrıldı.

Milli takım son dönemde elde ettiği kötü sonuçlarla düşüş yaşadı. UEFA Uluslar B Ligi'nde sergilediği kötü performansın ardından küme düşerek büyük bir başarısızlığa imza atan ay-yıldızlılar, Dünya Kupası elemelerine ise iyi bir başlangıç yapmıştı.

Söz konusu elemelere 4-2'lik Hollanda galibiyetiyle başlayarak büyük bir çıkışa imza atan milliler, ardından deplasmanda Norveç'i 3-0 yenmiş ve grubunda liderlik için büyük fırsat yakalamıştı.

Gruptaki 3. maçında evindeki Letonya beraberliğiyle ilk puanlarını kaybeden ay-yıldızlılar, 2,5 aylık bir aranın ardından bu kez Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde mücadele etti.

Dünya Kupası elemelerindeki başarılı performansıyla finallere giden milli takım, büyük bir hayal kırıklığı yaşattı ve gruptan çıkma başarısı gösteremedi.

Milliler, grubundaki 3 maçta puan dahi alamazken, tek gol atıp kalesinde 8 gol gördü ve elendi.

Teknik adam değişti

Alınan başarısız sonuçların ardından gözünü yeniden Dünya Kupası elemelerine çeviren ay-yıldızlılarda bu süreçte önemli bir değişim yaşandı.

Deplasmanda Hollanda'ya 6-1 yenilen millilerde teknik direktör Şenol Güneş ile yollar ayrılırken, yerine Alman teknik adam Stefan Kuntz göreve getirildi.

Kuntz yönetiminde elemelerde kalan 4 müsabakada 10 puan toplayan ay-yıldızlılar, grubunu 2. sırada tamamlayarak play-off oynama hakkı kazandı. Söz konusu turda Portekiz ile eşleşen milliler, rakibine 3-1 yenilerek finallere gitme fırsatını değerlendiremedi.