A Milli Futbol Takımı'nda Faroe Adaları mesaisi sürüyor
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 4 Haziran Cumartesi günü İstanbul'da Faroe Adaları ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
SPOR 30.05.2022, 21:05
Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman basına açık gerçekleştirildi.
Koşu ve istasyon çalışmasıyla başlayan idman dar alanda çift kale maçla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde Faroe Adaları karşılaşmasının taktik çalışmasının yapıldığı belirtildi.
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