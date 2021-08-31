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A Milli Futbol Takımı Karadağ maçına hazır

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yarın Karadağ'ı konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

A Milli Futbol Takımı Karadağ maçına hazır

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikası, basına açık gerçekleştirildi.

Antrenman, Şenol Güneş'in saha ortasında oyuncularla yaptığı konuşmanın ardından başladı.

Isınmayla başlayan idman, pas çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Karadağ karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

İngiltere'nin uyguladığı yeni tip koronavirüs tedbirleri sebebiyle Ozan Kabak, Ozan Tufan, Çağlar Söyüncü ve Halil Dervişoğlu, idmanda yer almadı.

Abdülkadir Ömür de tedbir amaçlı olarak idmana katılmadı.

İdmanı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyesi Hamit Altıntop da izledi.

Beşiktaş Park'ta yarın oynanacak maç, saat 21.45'te başlayacak.

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