Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs salgın survivor korona corona
Uygulanan aşı miktarı 31 milyon 755 bin 665'e ulaştı
Uygulanan aşı miktarı 31 milyon...
ABD'nin birçok alanda bizimle işbirliği yapma arzusunda olduğunu görüyoruz
ABD'nin birçok alanda bizimle işbirliği...
Türkiye'de 6 bin 454 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 87 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 6 bin 454 kişinin...
AB ile Yunanistan arasında Türkiye sınırındaki 'ses topu' anlaşmazlığı
AB ile Yunanistan arasında Türkiye...

A Milli Futbol Takımı, İtalya'da

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçında 11 Haziran Cuma günü İtalya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, başkent Roma'ya geldi.

A Milli Futbol Takımı, İtalya'da

Kamp çalışmalarını sürdürdüğü Almanya'daki Paderborn Havalimanı'ndan hareket eden ay-yıldızlı ekip, Roma'daki Leonardo da Vinci Havalimanı'na ulaştı.

Kafileyi havalimanında, Roma Büyükelçisi Ömer Gücük, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş ve büyükelçilik yetkilileri karşıladı.

Milli takım, geniş güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrılıp, konaklayacağı A. Roma Lifestyle Otel'e geldi. Ay-yıldızlı ekibin otele gelişini az sayıda Türk taraftar da takip etti.

Otel etrafında alınan geniş güvenlik önlemleri dikkati çekerken, bir polis helikopteri de milli takımın gelişi sırasında otel çevresinde tur attı.

Ay-yıldızlı ekibi otele girişi sırasında, TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ile A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan karşıladı.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.