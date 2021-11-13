A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri'nde Cebelitarık'ı konuk edecek

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 13 Mart 2021 Cumartesi günü oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Müsabakada, Ukrayna Futbol Federasyonundan hakem Serhiy Boiko düdük çalacak. Boiko'nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Volodymyr Volodin ve Viktor Nyzhnyk yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Viktor Kopiievskyi olacak.

A Milli Takım'da sakatlığı bulunan Cengiz Ünder, bu mücadelede forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan bir diğer isim Abdülkadir Ömür'ün de maça yetişme ihtimali düşük.

Hedef 2'de 2

Gruptaki son maçında, deplasmanda Letonya'yı 90+9. dakikada Burak Yılmaz'ın penaltıdan attığı golle 2-1 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, son iki maç öncesinde Dünya Kupası'na katılma iddiasını sürdürüyor.

G Grubu'nda Hollanda 19 puanla lider durumda bulunurken, 17 puana sahip Norveç ikinci, Türkiye ise 15 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Grubu lider bitiren ekip Dünya Kupası'na doğrudan katılırken, grup ikincisi ise play-off oynama hakkı elde edecek. Rakiplerinin puan kaybını bekleyen Türkiye, iki maçını da kazanmak istiyor.

Ay-yıldızlı ekip, Cebelitarık mücadelesinden sonra Karadağ ile 16 Kasım Salı günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmayla grup maçlarını tamamlayacak. Grup lideri Hollanda deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya gelirken, Norveç aynı gün sahasında Letonya'yı konuk edecek. Grubun son hafta maçında ise Hollanda ile Norveç, Amsterdam'da karşı karşıya gelecek.

Milli takım, Cebelitarık karşısında farklı galip gelerek averajını da iyi duruma getirmek istiyor. Ay-yıldızlı ekip, Norveç'in 5 gol averaj gerisinde bulunuyor. Grup maçlarının tamamlanmasının ardından puan eşitliği durumunda, genel averaja bakılacak.

Cebelitarık ile 2. karşılaşma

A Milli Futbol Takımı, karşılaşacağı Cebelitarık ile tarihte 2. kez rakip olacak.

Ay-yıldızlı ekip, rakibiyle 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 4 Eylül 2021'de oynadığı ilk ve tek maçı 3-0 kazandı.

Milli takım, ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadeleyi, ikinci yarıda Halil Dervişoğlu, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Karaman'ın golleriyle galip tamamladı.

Stefan Kuntz ile 3. maç

Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 3. maçına Cebelitarık karşısında çıkacak.

Kuntz idaresinde oynadığı ilk maçta İstanbul'da Norveç ile 1-1 berabere kalan ay-yıldızlı ekip, Letonya'yı ise deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başardı.

2021'deki 15. maç

Milliler, Cebelitarık mücadelesiyle 2021 yılındaki 15. maçına çıkacak.

Bu yıl oynadığı 14 maçta 6 galibiyet alan milli takım, 4 beraberlik ve 4 de yenilgi yaşadı. Bu karşılaşmalarda 24 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde de 24 gol gördü.

Milli takım, bu yılın ilk maçında 24 Mart'ta Hollanda ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk maçında İstanbul'da rakibini 4-2 yendi.

Grubun ikinci karşılaşmasını İspanya'da Norveç ile oynayan Türkiye, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milliler, gruptaki üçüncü maçında Letonya ile 3-3, dördüncü karşılaşmasında da Karadağ ile 2-2 berabere kaldı. Türkiye, gruptaki beşinci maçında ise Cebelitarık'ı deplasmanda 3-0 mağlup etti. Milli takım, gruptaki altıncı maçında deplasmanda Hollanda'ya 6-1 kaybetti, yedinci karşılaşmasında ise sahasında Norveç ile 1-1 berabere kaldı. Ay-yıldızlı ekip, sekizinci maçında ise deplasmanda Letonya'yı 2-1 mağlup etti.

Milliler, Azerbaycan ile Alanya'da oynadığı özel maçı 2-1 kazanırken, ay-yıldızlı ekibin Antalya'da Gine ile oynadığı özel karşılaşma 0-0 sona erdi. Milli takım, EURO 2020 öncesinde oynadığı son özel maçta ise Almanya'da Moldova'yı 2-0 yendi. Ay-yıldızlı ekip, EURO 2020'nin açılış karşılaşmasında İtalya'ya 3-0, ikinci maçında Galler'e 2-0 ve grubun son maçında da İsviçre'ye 3-1 kaybetti.