A Milli Futbol Takımı 3 yıllığına Stefan Kuntz'a emanet

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF'nin milli takımlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Hamit Altıntop ve Alman teknik adam Stefan Kuntz açıklamalarda bulundu.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Norveç ile yapacakları maçın önemine dikkati çeken Başkan Özdemir, "Kalan 4 maçta, özellikle Norveç müsabakasında tüm ülkemizi milli takım etrafında birleşmeye davet ediyorum. Hep birlikte başaracağız. A Milli Takım her şeyin üstündedir. 20 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmayı istiyoruz. İnşallah bunu başaracağız. Her ne skorlar alırsak alalım Kuntz'u ve çocukları tartışma konusu yapmayalım. Kuntz'u yerli-yabancı meselesinin içine çekerek yıpratmayalım. Biz kendisine inanıyoruz ve güveniyoruz. Uzun yıllar beraber çalışmak istiyoruz. Kuntz'un yeni görevinde en büyük yardımcısı sayın Hamit Altıntop olacaktır. Yeni süreçle Hamit Altıntop milli takımlardan sorumlu olacak ve gücünü ortaya koyacaktır. Bizler ile hocamız arasında köprü görevini üstlenecektir." diye konuştu.

Stefan Kuntz: Gururluyum ve mutluyum

A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz, bu göreve layık görüldüğü için gururlu ve mutlu olduğunu kaydetti.