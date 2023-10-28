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A Milli Erkek Hentbol Takımı Anıtkabir'i ziyaret etti

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A Milli Erkek Hentbol Takımı Anıtkabir'i ziyaret etti
A Milli Erkek Hentbol Takımı ile Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç ve THF yetkilileri, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i ziyaret etti.

A Milli Erkek Hentbol Takımı ile Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç ve THF yetkilileri, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i ziyaret etti.

Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamada, A Milli Hentbol Takımı oyuncuları ve teknik ekibi ile THF Başkanı Kılıç'ın, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret ederek, Atatürk'e saygılarını sundukları belirtildi.

Öte yandan THF yayınladığı mesajla da Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü kutladı.

THF'nin mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünde millet olarak tarifsiz bir gurur, coşku ve kıvanç içindeyiz. 'Birinci vazifen; Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir' diyen Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emaneti Cumhuriyeti, gösterdiği hedeflere ilerleyerek yaşatma kararlılığına sahibiz. Şanlı tarihimize altın harflerle yazılan Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını; zaferini Türk milletinin yeniden var oluşunun timsali Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak taçlandıran Ata'mızı ve onunla yürüyen vatanseverleri şükran, saygı ve rahmetle anıyoruz. Türkiye Hentbol Federasyonu olarak; 100 yıldır yolumuzu aydınlatan; sonsuza dek ilham ve güç alacağımız Cumhuriyet'imizin kuruluş yıl dönümünde, ülkemizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz."

Kaynak:Haber Kaynağı

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