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A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 12 kişilik olimpiyat elemeleri kadrosu belli oldu

Kanada'da yarın başlayacak FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Basketbol Takımı'nın 12 kişilik kadrosu belli oldu.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 12 kişilik olimpiyat elemeleri kadrosu belli oldu

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başantrenör Orhun Ene yönetimindeki ay-yıldızlı ekibin 12 kişilik kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Sertaç Şanlı, Buğrahan Tuncer (Anadolu Efes), Şehmus Hazer, Alperen Şengün (Beşiktaş Icrypex), Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka Tekfen), Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe Beko), Metecan Birsen (Pınar Karşıyaka), Berk İbrahim Uğurlu (TOFAŞ), Cedi Osman (Cleveland Cavaliers), Ömer Faruk Yurtseven (Miami Heat), Furkan Korkmaz (Philadelphia 76ers), Ersan İlyasova (Utah Jazz).

Maç programı ve statü

FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde Uruguay ve Çekya ile B Grubu'nda yer alan A Milli Takım, gruptaki ilk maçında 30 Haziran Çarşamba günü TSİ 05.35'te Uruguay ile karşı karşıya gelecek.

Ay-yıldızlı ekip, gruptaki ikinci ve son maçını ise 1 Temmuz Perşembe günü aynı saatte Çekya ile yapacak. Müsabakalar, NTV'den canlı olarak yayımlanacak.

Milliler, grupta ilk 2'de yer alması halinde çapraz eşleşme usulüyle diğer grupta bulunan Çin, Yunanistan ya da Kanada ile karşı karşıya gelecek.

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