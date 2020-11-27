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A Milli Erkek Basketbol Takımı Hırvatistan'a 79-62 yenildi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 3. hafta maçında Hırvatistan'a 79-62 yenildi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı Hırvatistan'a 79-62 yenildi

Ay-yıldızlı takım bu sonuçla gruptaki 3. maçını da kaybederken, Hırvatistan ise 3'te 3 yaparak liderliğini sürdürdü.

Karşılaşmaya iyi başlayan Hırvatistan, hücumda zorlanan milli takım karşısında Sakic, Rogic ve Bilan ile bulduğu basketlerle 8. dakikada 18-5 öne geçti. Kruslin ve Rogic ile üç sayı çizgisinin gerisinden skor bulmaya devam eden Hırvatistan, ilk periyodu 24-7 önde bitirdi.

İkinci periyoda 5-0'lık seriyle başlayan Hırvatistan, 22. dakika farkı 22 sayıya (29-7) çıkardı. A Milli Takım, Berkan Durmaz, Melih Mahmutoğlu ve Buğrahan Tuncer ile bulduğu basketlerle farkı eritmeye çalışırken, etkili mücadelesini devam ettiren Hırvatistan soyunma odasına da 45-24 önde gitti.

Maçın ikinci yarısına 9-0'lık seriyle başlayan A Milli Takım, 23. dakikada farkı 12 sayıya (45-33) indirdi. Ay-yıldızlı takım Metecan Birsen ile skor bulmaya devam ederken, Bilan ve Prkacin ile karşılık veren Hırvatistan son çeyreğe de 57-43 önde girdi.

Son periyodun ilk bölümünde Alperen Şengün ve Melih Mahmutoğlu ile skor üreten milli takım, 33. dakikada farkı 10 sayıya (59-49) düşürdü. Bilan ve Sakic'in etkili performansıyla sayı bulmaya devam eden Hırvatistan, 39. dakikaya girilirken 70-59 üstünlüğünü sürdürdü. Kalan sürede farkı tekrar açan Hırvatistan, müsabakadan 79-62 galip ayrıldı.

A Milli Takım, gruptaki dördüncü maçını 29 Kasım Pazar günü saat 17.00'de Hollanda ile yapacak. Aynı gün saat 20.00'de ise Hırvatistan ile İsveç karşı karşıya gelecek.

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