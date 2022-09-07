A Milli Basketbol Takımı grup ikincisi olarak son 16 turunda

Ay-yıldızlı takım, şampiyonada İspanya, Gürcistan, Karadağ, Belçika ve Bulgaristan ile yer aldığı A Grubu'nda maçlarını Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te oynadı.

Gruptaki ilk maçında Karadağ'ı 72-68, ikinci karşılaşmasında da Bulgaristan'ı 101-87 yenen milli takım, üçüncü müsabakasında Gürcistan'a iki uzatma sonucunda 88-83 mağlup oldu. Dördüncü maçında Belçika'yı 78-63'lük skorla geçen ay-yıldızlı takım, beşinci ve son müsabakasında ise İspanya'ya 72-69 yenildi.

Şampiyonada grubunu 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle tamamlayan A Milli Takım, grup ikincisi olarak son 16 turuna yükseldi.

"Maçın son bir dakikasında olabilecek her türlü hatayı yaptık ve kaybettik"

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, maçı son dakikadaki hataları yüzünden kaybettiklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan tecrübeli teknik adam, müsabakanın başa baş geçtiğini belirterek, "Takımımız çok iyi mücadele etti. Hücum anlamında iki takımın da iyi gününde olmadığını söyleyebiliriz. İspanyollar da hücumda çok boş attılar, biz de çok pozisyon kaçırdık. Maçın sonucunu belirleyen İspanyolların 19 tane hücum ribaundu oldu ve bu ribauntlar sırasında bizim uzunlarımıza çalınan fauller. Bilemiyorum, belki de fauller doğrudur." dedi.

İspanya'nın hücum ribauntlarından çok sayı çıkardığını aktaran Ataman, "Aslında maçı kazanacak pozisyon bizdeyken, çok basit bir top kaybı yaptık. Daha topu çıkartırken, yarı sahayı geçtikten sonra nasıl kullanacağımızı planlamıştık. Çok agresif bir baskı yokken oyuncularımız topu rakibe verdiler. Çok moral bozucu bir durum ama bazen olabiliyor. Son pozisyonda yine ribaundu verdik. Faulü kaçırdık. Maçın son bir dakikasında olabilecek her türlü hatayı yaptık ve kaybettik. Maçın kazanan tarafı İspanya ama oyun olarak bakıldığında maç çok dengedeydi. İki takımın da iyi oynamadığını söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Ergin Ataman, son 16 turunda B Grubu'nu üçüncü bitiren takımla karşılaşacaklarını vurgulayarak, "B Grubu, daha zorlu bir grup. Bu grupta oynanan basketbol kalitesiyle B Grubu'nda oynanan basketbol seviyesi arasında dağlar kadar fark var. Bu kadar yıldır Avrupa'da koçluk yapan bir antrenör olarak çok net görebiliyorum. Kolay değil. Rakibimizin kim olacağını bilmiyorum. Kim olursa olsun şampiyonanın favori takımlarından biri olacak. Tek bir maç. Biz orada maçı kazanıp, çeyrek finale kalma mücadelesini vereceğiz. Berlin'de taraftarımızın da vereceği itici güçle, rakibi daha çok hataya sürükleyen bir oyunla şansımız olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Son 16 turunda B Grubu üçüncüsüyle karşılaşacak

A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası son 16 turunda B Grubu'nu üçüncü sırada bitiren takımla karşılaşacak.

Organizasyonda B Grubu'nda Almanya, Macaristan, Slovenya, Litvanya, Bosna Hersek ve Fransa mücadele ediyor.

A Milli Takım, son 16 turundaki maçını 10 Eylül Cumartesi günü oynayacak.

Yarın Almanya'ya gidecek

A Milli Basketbol Takımı, yarın Avrupa Şampiyonası'nın son 16 turundan itibaren devam edeceği Almanya'nın başkenti Berlin'e gidecek.

Ay-yıldızlı takım ile grupta tur atlayan diğer ekipler, FIBA tarafından hazırlanan uçakla sabah saatlerinde Berlin'e hareket edecek.