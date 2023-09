6.Under Armour Bodrum Yarı Maratonuna Geri Sayım Başladı...

Bodrum’da spor turizmine yeni bir soluk getiren Under Armour Bodrum YarıMaratonu, her yaştan ve düzeyden koşu severi geçen yıl olduğu gibi bu yıl da bir araya getirecek.

01Ekim Pazar günü Bodrum Kalesi’nden başlayacak parkurlar, tarihi Myndos Kapısı’na kadar uzanacak. Koşucular sahil turu ile deniz havasını solurken, Antik Tiyatro’nun tarih kokan basamakları dabu güzel etkinliğe eşlik edecek.