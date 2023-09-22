6.Under Armour Bodrum Yarı Maratonuna Geri Sayım Başladı...

Bodrum’da spor turizmine yeni bir soluk getiren Under Armour Bodrum YarıMaratonu, her yaştan ve düzeyden koşu severi geçen yıl olduğu gibi bu yıl da bir araya getirecek.
01Ekim Pazar günü Bodrum Kalesi’nden başlayacak parkurlar, tarihi Myndos Kapısı’na kadar uzanacak. Koşucular sahil turu ile deniz havasını solurken, Antik Tiyatro’nun tarih kokan basamakları dabu güzel etkinliğe eşlik edecek.
Etkinlik hakkında bilgi veren Mint Organizasyon Kurucusu Engin Çetinay,“Under Armour Bodrum Yarı Maratonu’nun bu yılki mottosu olan#bodrumdakoşmanınheranındamutlulukvar, sadece yarışta başarı kazanmayı değil, yaşamımızda kendimiz ve çevremiz için yaptıklarımızı ve paylaşmayı da ifade ediyor. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da iki farklı sosyal sorumluluk projesi hayata geçiyor. Engelsiz bir yaşam için farkındalık yaratmayı hedefleyen Under Armour Bodrum Yarı Maratonu, sporseverleri de buamaca ortak ediyor. Festivalin ruhunu yansıtan madalyalar, BodrumSağlık Vakfı bünyesindeki özel çocuklarımız tarafından tasarlanıp üretiliyor. Bodrum Geçici Hayvan Barınakları ile yapılan işbirliği ile hem sokak hayvanlarına destek veriliyor, hem de tüylü dostlarımız için mama ve tıbbi malzeme bankası oluşturuluyor. Bodrum Belediyesi ve Çağdaş Holding'in anasponsorları olduğu maratonun Co Sponsorluğunu ise Bodrium Hotel &SPA, Uludağ İçecek, Garmin, Acıbadem, Pınar Protein, Sünger Pizza, Fifi, 3 Enerji, Power APP, Garmin ve May Ajans üstlendi”diye konuştu.