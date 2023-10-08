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58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı

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58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı
Cumhurbaşkanlığı himayesinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (Tour of Türkiye 2023) Antalya'nın Alanya ilçesinden başladı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (Tour of Türkiye 2023) Antalya'nın Alanya ilçesinden başladı.

Etabın startı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Antalya Valisi Hulusi Şahin ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu'nun da aralarında bulunduğu protokol üyelerince Alanya İskele Meydanı'ndan verildi.

Turun 135 kilometrelik Alanya-Antalya etabına, 24 takımdan 163 bisikletçi katılıyor.

Yarış, 15 Ekim'deki İstanbul-Sultanahmet etabıyla sona erecek.

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