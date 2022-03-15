57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun tanıtım toplantısı İstanbul'da yapıldı

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlen basın toplantısına Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, turun geçeceği şehirlerin spor il müdürleri ve davetliler katıldı.

Dünyanın ilk ve tek kıtalararası etaplı bisiklet yarışı olan tur, 10-17 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bodrum'dan başlayacak ve İstanbul'da sona erecek organizasyonda, toplam uzunluğu bin 303 kilometre olan 8 etap geçilecek.

Turda 14 ülkeden 25 takım ve toplam 175 sporcu yarışacak. 7 WorldTour takımının yer alacağı Tour of Türkiye’de 12 pro takım ve 6 kıta takımı mücadele edecek. Geçen yıl 3 olan WorldTour takım sayısı bu yıl 7'ye yükselirken Nairo Quintana, Sam Bennett ve Chris Froome gibi güçlü bisikletçilerin pelotonda yer alması, yarışa yönelik uluslararası ilgiyi ve rekabeti artıracak.

Parkurlar

Bu yıl Bodrum'dan başlayarak İstanbul'a gelecek Tour of Türkiye'de geçilecek 8 etap şöyle:

Bodrum-Kuşadası: 207 kilometre

Selçuk (Efes)-Alaçatı: 158 kilometre

Çeşme-İzmir (Karşıyaka): 123 kilometre

İzmir (Konak)-Manisa (Spil): 147 kilometre

Manisa-Ayvalık: 192 kilometre

Edremit (Akçay)-Eceabat (57.Alay Şehitliği): 205 kilometre

Gelibolu-Tekirdağ: 135 kilometre

İstanbul-İstanbul: 136 kilometre

Takımlar

Organizasyona katılacak takım listesi şöyle:

WorldTour takımları: UAE Team Emirates (Birleşik Arap Emirlikleri), Bora-Hansgrohe (Almanya), Israel-Premier Tech (İsrail), Astana Qazaqastan Team (Kazakistan), Lotto Soudal (Belçika), Team BikeExchange-Jayco (Avusturya) Team DSM (Hollanda).

Pro takımlar: Alpecin-Fenix (Belçika), Team Arkea-Samsic (Fransa), UNO X Pro Cycling Team (Norveç), Drone Hopper-Androni Giocattali (İtalya), Bardiani CSF Faizane (İtalya), Caja Rural-Seguros RGA (İspanya), EOLO-Kometa Cycling Team (İtalya), Euskatel-Euskadi (İspanya), Equipo Kern Pharma (İspanya), Human Powered Health (Amerika Birleşik Devletleri), Burgos BH (İspanya), Team Novo Nordisk (Amerika Birleşik Devletleri).

Kıta takımları: Bike Aid (Almanya), Wildlife Generation Pro Cycling (Amerika Birleşik Devletleri), Sakarya Büyükşehir Belediyesi Pro Team (Türkiye), Spor Toto Cycling Team (Türkiye), Saris Rouvy Sauerland Team (Almanya), China Glory Continental Team (Çin).