57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ikinci etabını Avustralyalı bisikletçi Groves kazandı
57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) ikinci etabını Avustralyalı bisikletçi Kaden Alexander Groves kazandı.
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyonun ikinci gününe 158,4 kilometrelik Selçuk (Efes)-Alaçatı etabı geçildi.
İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti önünden start alan 25 takımdan 165 bisikletçi, Gümüldür, Seferihisar, Güzelbahçe ve Urla'dan geçerek Çeşme Alaçatı'da finiş yaptı.
Rüzgar ve yağış nedeniyle zorlu koşullarda gerçekleştirilen etap, sprint finişine sahne oldu. Son 500 metrede Sam Bennett, Jasper Philipsen ve Caleb Ewan gibi önemli sprinterlerin yer aldığı mücadeleden Avustralya'nın BikeExchange-Jayco takımından Avustralyalı bisikletçi Kaden Alexander Groves ilk sırada ayrıldı. Etabı 4 saat 2 dakika 11 saniyede tamamlayan Groves, bu birincilikle genel klasman liderliğini devraldı.
Belçika'nın Alpecin-Fenix takımından Jasper Philipsen ikinci, Almanya'nın Bora-Hansgrohe takımından İrlandalı Sam Bennett de üçüncü oldu.
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