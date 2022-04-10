57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (Tour of Türkiye) Muğla'nın Bodrum ilçesinden başladı.

Etabın startı, Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk, Muğla Valisi Orhan Tavlı ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu'nun da aralarında bulunduğu protokol üyelerince Bodrum İskele Meydanı'ndan verildi.

Turun 207 kilometrelik ilk etabına, 25 takımdan 167 bisikletçi katıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinden start alan yarış, Milas ve Bafa Gölü'nü geçerek Aydın il sınırına geldi. Didim kavşağını geride bırakan sporcular, Büyük Menderes Köprüsü üzerinden geçerek Söke ve Ortaklar yönüne devam etti. Ardından İzmir il sınırını geçen bisikletçiler, Selçuk'tan geçip Şirince'ye geldi. Yeniden Aydın il sınırına giren sporcular, 207,6 kilometre sonunda Kuşadası Limanı'nda finiş yaptı.

Turun ilk gününde 14 ülkeden 25 takımda 167 bisikletçi yarışırken, etabı 4 saat 38 dakika 5 saniyelik derecesiyle Belçika'nın Lotto Soudal takımından Avustralyalı Caleb Ewan ilk sırada tamamladı. Ewan, bu galibiyetiyle Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'ndaki üçüncü etap zaferine imza attı.