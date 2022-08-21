34. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı tamamlandı

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından organize edilen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın 34'üncüsünde, genel klasman erkekler kategorisinde birinciliği 48 dakika 13 saniye süreyle Doğukan Ulaç ve kadınlar kategorisinde de 48 dakika 14 saniye ile Burcu Naz Narin elde etti.

Asya'da Kanlıca Vapur İskelesi'nde başlayıp, Avrupa'da Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı'nda son bulan 6,5 kilometrelik yarışa 5 kıtadan 1198'i yabancı 2441 yüzücü katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun startını verdiği ve sporcuların İstanbul Boğazı'nı serin sularında mücadele verdiği yarışın tamamlanması yaklaşık 1,5 saat sürdü.