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3 Bant Bilardo Gençler Dünya Şampiyonası, Ankara'da başlayacak

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3 Bant Bilardo Gençler Dünya Şampiyonası, Ankara'da başlayacak
3 Bant Bilardo Gençler Dünya Şampiyonası, yarın Ankara'da başlayacak ve 17 Eylül Pazar günü sona erecek. Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamada, Gölbaşı Bilardo Tesisleri'nde gerçekleştirilecek şampiyonada 24 sporcunun yer alacağı belirtildi.

3 Bant Bilardo Gençler Dünya Şampiyonası, yarın Ankara'da başlayacak ve 17 Eylül Pazar günü sona erecek. Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamada, Gölbaşı Bilardo Tesisleri'nde gerçekleştirilecek şampiyonada 24 sporcunun yer alacağı belirtildi.

Türkiye'yi şampiyonada milli sporcular Burak Haşhaş, Denizcan Akkoca, Abdullah Kaya, Alptekin Canözkan ve Hakan Görgüç temsil edecek.

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