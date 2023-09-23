3 Bant Artistik Bilardo Dünya Gençler Şampiyonası, sona erdi

Ankara'da düzenlenen 3 Bant Artistik Bilardo Dünya Gençler Şampiyonası'nda tamamlanırken, Meksikalı sporcu David Gonzales şampiyonluğa ulaştı. Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gölbaşı Bilardo Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonada altın madalyayı Meksika'dan David Gonzales elde etti.

Gümüş madalyayı Fransız Kevin Tran alırken, bronz madalyayı mili sporcu Barış Cin ile Almanya'dan Thomas Ahrens kazandı.

Toplamda 32 sporcunun katıldığı organizasyonda Türkiye'yi temsil eden isimlerden Serdar Gümüş ve Tunçay Gülay grup maçlarında elenirken, Mehmet Sezer, çeyrek finale çıkma maçında karşılaştığı Hacı Arap Yaman'a yenilerek şampiyonaya veda etti.

Hacı Arap Yaman, çeyrek final maçında karşılaştığı Barış Cin'e yenilirken, Barış Cin ise yarı finalde Kevin Tran'a mağlup olarak 3. sırada kaldı.