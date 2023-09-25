2024 Paris Olimpiyatları'na Katılma Hakkı Kazanan Filenin Sultanlarının Olimpiyat Rakipleri Belli Oldu

Türkiye'nin gururu olan Filenin Sultanları, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında elde ettikleri Avrupa Şampiyonluğu'nun ardından, 2024 Paris Olimpiyatları'nda da parlak performans sergiledi. Turnuvayı adeta göz kamaştırıcı bir oyunla 21 puanla lider tamamladılar ve Paris'te madalya için mücadele etmeye hak kazandılar. Filenin Sultanlarının olimpiyatlardaki rakipleri de belli oldu!

Grup Aşamasında Efsanevi Performans: 7 Maç, 7 Galibiyet

Filenin Sultanları, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri'nde çıktığı maçlarda adeta bir başarı hikayesi yazdı. 7 maçta 7 galibiyet alarak grubunu lider olarak tamamladılar. Bu mükemmel performansları sayesinde, hem Olimpiyat bileti aldılar hem de 2023 Dünya Kupası'nı kazanarak iki önemli başarıya daha imza atmış oldular.

Olimpiyat Elemeleri Nerede Düzenlendi?

Olimpiyat elemeleri toplamda üç farklı ülkede düzenlendi ve Türkiye'nin kadın voleybol takımı, yani Filenin Sultanları, maçlarını Japonya'da gerçekleştirdi.

Filenin Sultanları'nın 2024 Paris Olimpiyatları'ndaki Rakipleri

Ülke Kıta Önceki Başarılar Notlar Türkiye (Filenin Sultanları) Avrupa 2023 Dünya Kupası Şampiyonu Ev sahibi olmadan katılım hakkı kazandı Fransa Avrupa - Ev sahibi ülke Sırbistan Avrupa Çeşitli Avrupa Başarıları Güçlü bir Avrupa temsilcisi Dominik Cumhuriyeti Kuzey Amerika - Güçlü bir Kuzey Amerika temsilcisi Brezilya Güney Amerika Çeşitli Olimpiyat ve Dünya Başarıları Güçlü bir Güney Amerika temsilcisi Amerika Birleşik Devletleri Kuzey Amerika Çeşitli Olimpiyat ve Dünya Başarıları Çoklu Olimpiyat Şampiyonu Polonya Avrupa - Güçlü bir Avrupa temsilcisi

Bu tablo, Filenin Sultanları'nın 2024 Paris Olimpiyatları'nda karşılaşacağı muhtemel rakipleri ve bu ülkelerin voleybol sahnesindeki önceki başarılarını göstermektedir. Türkiye, bu turnuvada oldukça iddialı ve potansiyel bir şampiyon adayı olarak görülüyor.

2024 Paris Olimpiyatları'nda Yarışacak 12 Takım

Olimpiyatlarda toplamda 12 takımın yarışacağı kesinleşti. 2024 Milletler Ligi maçları tamamlandıktan sonra güncellenecek olan dünya sıralamasına göre, Paris Olimpiyatları'na katılacak ülkeler belirlenecek. Fransa ev sahibi olduğu için, elemelerden gelecek 6 ülke bu sıralamaya dahil edilmeyecek.

Filenin Sultanları, hem 2023 Dünya Kupası'nda hem de 2024 Paris Olimpiyatları'nda sergilediği üstün performansla tüm gözleri üzerine çekmiştir. Bu başarılar, Türkiye'nin spor tarihine altın harflerle yazılacak ve Filenin Sultanları, genç yeteneklere ilham olmaya devam edecektir. 2024 Paris Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanan ülkeler arasında Türkiye'nin yer alması, bu alandaki gelişimimizin bir göstergesidir. Önümüzdeki yıllarda da bu başarıların devamı gelecek gibi görünüyor.