2024 Paris Olimpiyatları: Türkiye Kadın Voleybol Takımının Yükselişi
B Grubunda yer alan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat elemelerinde dikkat çekiyor. Porto Riko, Bulgaristan, Peru ve Arjantin'e karşı alınan galibiyetlerle, takımımız grupta 4'te 4 ile yoluna devam ediyor. 22 Eylül'de Brezilya ile kritik bir maça çıkacak olan Filenin Sultanları, grupta liderlik koltuğunda oturuyor.
Filenin Sultanlarından Tarihi Başarı
Elemelerde sergiledikleri muazzam performansla Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, yenilmezlik serisini 19 maça taşıdı. Eğer grubu ilk iki sırada tamamlayabilirlerse, Fransa'da düzenlenecek olan olimpiyat oyunlarına katılım garantilemiş olacaklar.
Seriye Devam: 4'te 4 Zafer
Tokyo'nun efsanevi Yoyogi Ulusal Spor Salonu'nda Arjantin'le olan karşılaşmayı da 3-1'lik skorla kazanan takımımız, turnuvadaki zafer serisini sürdürüyor.
Maç Sonuçlarına Genel Bakış
- 15 Eylül: Türkiye 3-0 Porto Riko
- 17 Eylül: Türkiye 3-0 Bulgaristan
- 19 Eylül: Türkiye 3-1 Peru
- 20 Eylül: Türkiye 3-1 Arjantin
B Grubu Puan Durumu
- Türkiye - 12 Puan (4 maç)
- Japonya - 9 Puan (3 maç)
- Brezilya - 8 Puan (3 maç)
- Belçika - 6 Puan (4 maç)
- Arjantin - 3 Puan (4 maç)
A Milli Takımın Gelecekteki Karşılaşmaları
- 22 Eylül Cuma: Türkiye-Brezilya
- 23 Eylül Cumartesi: Türkiye-Japonya
- 24 Eylül Pazar: Türkiye-Belçika
Paris'e Doğru Yolculuk
B Grubu'nda ilk iki sırayı garantileyen takımlar olimpiyatlarda boy gösterecek. Ancak bu hedefe ulaşamayan ülkeler için umutlar tamamen tükenmiyor. 2024 Milletler Ligi sonuçlarına göre ilk 5 sırayı alan takımlar da olimpiyatlar için kota hakkı kazanacak.
Takımda Kimler Var?
Milli takım kadrosu, yetenekli ve başarılı sporculardan oluşuyor. Libero pozisyonunda Simge Aköz, Ayça Aykaç ve Gizem Örge; Pasörde Cansu Özbay ve Elif Şahin; Orta oyuncularda Eda Erdem, Zehra Güneş, Aslı Kalaç ve Kübra Akman; Smaçörlerde ise Hande Baladın, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu ve Ebrar Karakurt yer alıyor.
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