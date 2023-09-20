2024 Paris Olimpiyatları: Türkiye Kadın Voleybol Takımının Yükselişi

B Grubunda yer alan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat elemelerinde dikkat çekiyor. Porto Riko, Bulgaristan, Peru ve Arjantin'e karşı alınan galibiyetlerle, takımımız grupta 4'te 4 ile yoluna devam ediyor. 22 Eylül'de Brezilya ile kritik bir maça çıkacak olan Filenin Sultanları, grupta liderlik koltuğunda oturuyor.

Filenin Sultanlarından Tarihi Başarı

Elemelerde sergiledikleri muazzam performansla Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, yenilmezlik serisini 19 maça taşıdı. Eğer grubu ilk iki sırada tamamlayabilirlerse, Fransa'da düzenlenecek olan olimpiyat oyunlarına katılım garantilemiş olacaklar.

Seriye Devam: 4'te 4 Zafer

Tokyo'nun efsanevi Yoyogi Ulusal Spor Salonu'nda Arjantin'le olan karşılaşmayı da 3-1'lik skorla kazanan takımımız, turnuvadaki zafer serisini sürdürüyor.

Maç Sonuçlarına Genel Bakış

15 Eylül: Türkiye 3-0 Porto Riko

17 Eylül: Türkiye 3-0 Bulgaristan

19 Eylül: Türkiye 3-1 Peru

20 Eylül: Türkiye 3-1 Arjantin

B Grubu Puan Durumu

Türkiye - 12 Puan (4 maç) Japonya - 9 Puan (3 maç) Brezilya - 8 Puan (3 maç) Belçika - 6 Puan (4 maç) Arjantin - 3 Puan (4 maç)

A Milli Takımın Gelecekteki Karşılaşmaları

22 Eylül Cuma: Türkiye-Brezilya

23 Eylül Cumartesi: Türkiye-Japonya

24 Eylül Pazar: Türkiye-Belçika

Paris'e Doğru Yolculuk

B Grubu'nda ilk iki sırayı garantileyen takımlar olimpiyatlarda boy gösterecek. Ancak bu hedefe ulaşamayan ülkeler için umutlar tamamen tükenmiyor. 2024 Milletler Ligi sonuçlarına göre ilk 5 sırayı alan takımlar da olimpiyatlar için kota hakkı kazanacak.

Takımda Kimler Var?

Milli takım kadrosu, yetenekli ve başarılı sporculardan oluşuyor. Libero pozisyonunda Simge Aköz, Ayça Aykaç ve Gizem Örge; Pasörde Cansu Özbay ve Elif Şahin; Orta oyuncularda Eda Erdem, Zehra Güneş, Aslı Kalaç ve Kübra Akman; Smaçörlerde ise Hande Baladın, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu ve Ebrar Karakurt yer alıyor.