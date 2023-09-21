2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Öncesi Türkiye'nin Yeri Belli Oldu

A Milli Futbol Takımımız, FIFA (Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği) tarafından yapılan son dünya sıralamasında bir basamak gerileyerek 42. sıraya oturdu. Güncel sıralamada Arjantin, Fransa ve İngiltere ilk üçte yer alırken, A Milli Takımımızın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki rakiplerinden Hırvatistan 6. sırada kalmaya devam etti.

Eylül Ayı FIFA Dünya Sıralaması Yayınlandı

FIFA'nın resmi internet sitesi üzerinden eylül ayının dünya sıralaması duyuruldu. Bu sıralamada, temmuz ayından itibaren 159 maçın sonuçları değerlendirildi. A Milli Takımımız bu süreçte toplamda bin 475 puan topladı ve bir önceki sıralamaya göre bir basamak düşerek 42. sıraya yerleşti.

D Grubu Rakiplerimiz ve Onların Durumu

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda mücadele etmekte olan rakiplerimizden Hırvatistan, 6. sırada yerini korudu. Ancak Galler 33. sıraya yükselirken, Ermenistan 91. sıra, Letonya ise 136. sıra gibi daha düşük sıralamalara geriledi.

Dünya Sıralamasında İlk Beşin Durumu

Güncel sıralamada ilk beş ülke değişmeden kaldı. 2022 Dünya Kupası şampiyonu Arjantin, bin 851 puanla birinciliğini sürdürüyor. Fransa bin 840 puanla ikinci, Brezilya bin 837 puanla üçüncü, İngiltere bin 794 puanla dördüncü ve Belçika bin 792 puanla beşinci sırada yer alıyor.

Gelecek Güncelleme ve İlk 10

Bir sonraki FIFA dünya sıralamasının güncellenmesi 26 Ekim'de yapılacak. Şu anki sıralamada ilk 10'da yer alan ülkeler ve puanları şu şekilde: